Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Turret Oy Ab

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Paul Ehrnrooth

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(2): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Peter Eriksson

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 119501/4/6

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2021/1

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 260000 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 260000 Keskihinta: 0 N/A

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2021/3

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5204280 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 5204280 Keskihinta: 0 N/A

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2022/1

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 772600 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 772600 Keskihinta: 0 N/A

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2025/1

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 951772 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 951772 Keskihinta: 0 N/A



 


