Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet 19.8.2025 klo 15:30
Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet – Turret Oy Ab
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Turret Oy Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Paul Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(2): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Peter Eriksson
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 119501/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2021/1
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 260000 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 260000 Keskihinta: 0 N/A
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2021/3
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5204280 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 5204280 Keskihinta: 0 N/A
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2022/1
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 772600 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 772600 Keskihinta: 0 N/A
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2025/1
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 951772 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 951772 Keskihinta: 0 N/A