Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 11. august til 14. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.073.277 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 249,2350 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|11. august
|OSE
|270.000
|249,3579
|67.326.633,00
|CEUX
|TQEX
|12. august
|OSE
|267.750
|249,6396
|66.841.002,90
|CEUX
|TQEX
|13. august
|OSE
|268.928
|248,4828
|66.823.982,44
|CEUX
|TQEX
|14. august
|OSE
|266.599
|249,4630
|66.506.586,34
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.073.277
|249,2350
|267.498.204,68
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.063.709
|261,5549
|801.327.975,86
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.063.709
|261,5549
|801.327.975,86
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|4.136.986
|258,3587
|1.068.826.180,53
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|4.136.986
|258,3587
|1.068.826.180,53
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 30.053.091 egne aksjer, tilsvarende 1,18% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 20.514.174 egne aksjer. tilsvarende 0,80% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg