Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 11. august til 14. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.073.277 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 249,2350 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 11. august OSE 270.000 249,3579 67.326.633,00 CEUX TQEX 12. august OSE 267.750 249,6396 66.841.002,90 CEUX TQEX 13. august OSE 268.928 248,4828 66.823.982,44 CEUX TQEX 14. august OSE 266.599 249,4630 66.506.586,34 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.073.277 249,2350 267.498.204,68 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 3.063.709 261,5549 801.327.975,86 CEUX TQEX Totalt 3.063.709 261,5549 801.327.975,86 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 4.136.986 258,3587 1.068.826.180,53 CEUX TQEX Totalt 4.136.986 258,3587 1.068.826.180,53



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 30.053.091 egne aksjer, tilsvarende 1,18% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 20.514.174 egne aksjer. tilsvarende 0,80% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791



Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

