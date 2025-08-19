CCC et WATERAX vendent des pompes à eau pour la lutte contre les incendies aux forces armées américaines

OTTAWA, 19 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat auprès du département américain de la Défense (DoD des É.-U.) pour la fourniture de six cent cinq (605) pompes MARK-3®Watson Edition fabriquées par WATERAX. Dans le cadre du contrat de CCC, WATERAX fournira les pompes à eau pour la lutte contre les incendies à l'agence logistique de la défense américaine, DLA Troop Support.

Basée à Montréal, au Québec, WATERAX est un leader mondial dans le domaine des pompes à incendie portables à haute pression destinées à la lutte contre les feux de forêt. Sa série phare MARK-3®, lancée dans les années 1960, est largement utilisée par les agences forestières et les services d'incendie du monde entier, y compris le service forestier américain. Reconnue pour sa durabilité et ses performances dans des environnements éloignés et difficiles, la MARK-3® a établi la norme en matière de transport d'eau dans les opérations difficiles en milieu sauvage. Dotée d'un système de diagnostic Bluetooth, de fonctions de sécurité améliorées et d'une conception ergonomique, la Watson Edition s'appuie sur la fiabilité légendaire de WATERAX tout en intégrant une technologie moderne.

CCC est l’autorité contractante désignée par le DoD des É.-U. pour les achats provenant du Canada d’une valeur supérieure à 250 000 $ US. Grâce à son service gratuit Maître d’œuvre DoD des É.-U., CCC permet à des entreprises canadiennes comme WATERAX de fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada.

À propos de la DLA Troop Support

La DLA Troop Support » est un commandement subordonné majeur de la Defense Logistics Agency qui fait partie du département américain de la Défense (DoD des É.-U.). La DLA Troop Support, dont le siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie, joue un rôle essentiel dans le soutien logistique des forces armées américaines et d'autres agences fédérales à travers le monde. Elle dépense plus de 20 milliards de dollars par an en fournitures médicales, en équipements alimentaires et de restauration, en vêtements et textiles, en matériaux de construction et en matériel industriel.

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.