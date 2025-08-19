Ehitusleping Eestis (Peterburi tee lõigu rekonstrueerimine Tallinnas)

19. augustil 2025 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning kaasfinantseerijatena AS Tallinna Vesi ja OÜ Rail Baltic Estonia lepingu Peterburi tee Majaka ja Väike-Paala tänavate vahelise lõigu rekonstrueerimiseks Tallinnas.

Rekonstrueeritav 590 m pikkune lõik algab Majaka tänava ristmikust ja lõpeb Väike-Paala tänavaga. Tööd hõlmavad tänava teekatendi ja teealuste kommunikatsioonide uuendamist, ristmikute ohutumaks muutmist, ligi 3,5 km uute vee- ja kanalisatsioonitrasside ning ligikaudu 600 m uue gaasitrassi rajamist. Lisaks rajatakse rohkem kui kilomeetri ulatuses eraldatud kergliiklus- ja rattateid, muutes sujuvamaks ja ohutumaks ligipääsu tulevasele Ülemiste ühisterminalile ja kujundades tasakaalustatud liiklusruumi.

Lepingu maksumus on 6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.

Tallinna Teede AS (ttas.ee) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

