„INVL Renewable Energy Fund I“ valdoma „REFI Sun“ per viešą obligacijų emisiją pritraukė 15 mln. eurų

Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Sun“ sėkmingai viešai išplatino 15 mln. eurų obligacijų emisiją mažmeniniams ir instituciniams Baltijos šalių investuotojams.
Šiomis lėšomis finansuojami atsinaujinančios energetikos projektai didelį augimo potencialą turinčiose Lenkijos ir Rumunijos rinkose, kuriose fondas vysto 389 megavatų (MW) galios saulės jėgainių projektų portfelį, ir perfinansuojamos anksčiau gautos paskolos.
Bendra gautų paraiškų suma siekė 15,636 mln. eurų. „REFI Sun“ obligacijų įsigijo 567 investuotojai.
„Investuotojai ir vėl parodė pasitikėjimą fondo veikla vystant atsinaujinančios energetikos projektus Lenkijos ir Rumunijos rinkose. Pritrauktas kapitalas leis toliau sėkmingai statyti jėgaines šiose rinkose ir optimizuoti fondo kapitalo strūktūrą, o investuotojai turi progą diversifikuoti savo investicijas sparčiau augančiose atsinaujinančios energetikos rinkose. Taip pat džiugina išaugęs institucinių investuotojų dėmesys, palyginti su ankstesnėmis fondo valdomų įmonių obligacijų emisijomis“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.
Pagrindinis obligacijų emisijos organizatorius ir platintojas buvo „Artea“ bankas, taip pat platinime Lietuvoje dalyvavo „Evernord“, platinimo partneriai Estijoje – LHV bankas, Latvijoje – „Signet Bank”.
„Ši emisija suteikė investuotojams galimybę diversifikuoti savo portfelius investuojant į gerai Lietuvoje žinomą vardą, kuris sėkmingai plečia veiklą už šalies ribų. Investicijos į atsinaujinančios energetikos projektus leidžia ne tik paskirstyti rizikas, bet ir prisidėti prie ilgalaikių tvarios plėtros tikslų platesnėje rinkoje“, – teigia „Artea“ banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.
57,75 proc. visų išplatintų obligacijų atiteko instituciniams investuotojams, 42,25 proc. – mažmeniniams investuotojams. Daugiausia lėšų (72,63 proc.) buvo pritraukta iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 14,52 proc. ir 12,85 poc.
Už 2,5 metų trukmės obligacijas investuotojai gaus 8,5 proc. metinių palūkanų, išmokamų kas ketvirtį. „INVL Renewable Energy Fund I“ suteikė garantiją visiems šių „REFI Sun“ obligacijų turėtojams. Minimali investavimo į jas suma siekė 1 000 eurų.
Emitento sertifikuotas patarėjas yra advokatų kontora „Sorainen“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“. Planuojama, kad skolos vertybiniai popieriai bus įtraukti į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“ ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo emisijos platinimo pabaigos datos.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją ir platinimo procesą galima rasti „INVL Renewable Energy Fund I“ interneto svetainėje.
2025 metų vasarį „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ sėkmingai išplatino viešą 8 mln. eurų obligacijų emisiją, jos paklausa 1,7 karto viršijo emisijos dydį.
„INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja Lenkijos ir Rumunijos rinkose. Fondas Rumunijoje investuoja į 8-is saulės elektrinių projektus, kurių bendra galia siekia 356 MW. Lenkijoje vystomi daugiau nei 32 MW galios saulės parkų projektai. Numatoma, kad bendros fondo investicijos Rumunijoje ir Lenkijoje sudarys daugiau kaip 250 mln. eurų. Iki 2025 metų birželio fondas investavo daugiau nei 90 mln. eurų į projektų įsigijimą ir statybą. Planuojama, kad visų saulės parkų statyba turėtų būti užbaigta iki 2027 metų pabaigos.
Įskaičiuojant naująją emisiją, „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų per investicinius vienetus ir išleistas obligacijas yra pritraukęs 88,9 mln. eurų.
Apie „INVL Renewable Energy Fund I“
2021 m. liepos 20 d. pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. „INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai turto valdymo grupei „Invalda INVL“.
Papildoma informacija:
Liudas Liutkevičius
„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris
liudas.liutkevicius@invl.com