Pranešimas apie neeilinio visuotinio „EPSO-G“ akcininkų susirinkimo sušaukimą

Naujosios energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis „EPSO-G“ akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai: UAB „EPSO-G“ valdyba priėmė sprendimą investuoti 18 643 560 EUR į UAB „EPSO-G“ dukterinę bendrovę UAB „EPSO-G Invest“, padidinant jos įstatinį kapitalą; padidinti UAB „EPSO-G“ turimų UAB „EPSO-G Invest“ akcijų skaičių nuo 1 912 500 vnt. iki 3 776 856 vnt., sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas. Sprendimo įsigaliojimui pagal UAB „EPSO-G“ įstatų 41 straipsnio (xiii) punktą būtinas vienintelio akcininko pritarimas.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Dėl pritarimo UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimui padidinti UAB „EPSO-G“ turimų UAB „EPSO-G Invest“ akcijų skaičių, sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti šios sutarties esmines sąlygas.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Daugiau informacijos
Gediminas Petrauskas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris
Tel. +370 610 63306, el. paštas gediminas.petrauskas@epsog.lt