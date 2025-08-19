Jocelyn Formsma nommée présidente et directrice générale d’Indspire

OTTAWA, Ontario, 19 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après près de sept années à la tête de l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA), nous avons l'honneur d'annoncer que la directrice générale, Jocelyn Formsma, quittera ses fonctions à compter du 7 novembre 2025. Jocelyn a accepté un nouveau poste à titre de présidente-directrice générale d’Indspire (https://indspire.ca/).

La vision et le dévouement de Jocelyn à l’ANCA ont joué un rôle déterminant dans la croissance et l’évolution de l’organisation. L’empreinte positive qu’elle laisse au Mouvement des centres d’amitié sera à jamais reconnue et célébrée. Elle nous quitte dans un esprit positif et constructif, léguant un héritage solide et une organisation assurée d’une relève compétente.

« Mon passage à l’ANCA a été un véritable privilège et un grand honneur. Certes, je quitte ce poste, mais je resterai toujours une ardente défenseure du Mouvement des centres d’amitié. Ce réseau de calibre mondial réalise des travaux novateurs et vitaux, qui transforment réellement la vie des millions de personnes. Je serai à jamais fière d’être associée aux Centres d’amitié. » a déclaré Jocelyn.

Nous lui sommes reconnaissants pour le temps, l’énergie et l’engagement qu’elle a consacrés au Mouvement des centres d’amitié. Le conseil d’administration de l’ANCA prévoit une transition harmonieuse et stratégique. L’ANCA se trouve aujourd’hui en excellente position pour aller de l’avant, avec confiance et gratitude. Alors qu’elle se prépare à transmettre le flambeau, nous le recevons avec honneur et sens des responsabilités, prêts à le porter pour les générations à venir.

Au cours des prochaines semaines, le conseil d’administration de l’ANCA retiendra les services d’un cabinet spécialisé en recrutement de cadres pour appuyer le processus de sélection d’un nouveau ou d’une nouvelle PDG. Bien que cette annonce suscite une profonde émotion, Jocelyn a tout notre soutien, notre compréhension et nos meilleurs vœux de succès dans ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle de leader.

POUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDIATIQUES :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) représente plus de 100 Centres d’amitié locaux ainsi que des Associations provinciales et territoriales, présents dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d’amitié sont des pôles communautaires urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux membres des Premières Nations, aux Inuit et aux Métis vivant en milieu urbain, ainsi dans les communautés rurales ou du Nord. Ensemble, les Centres d’amitié forment le réseau le plus vaste et le plus complet de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain au Canada.