Dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti PST Group AB akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliaro patvirtinimo

2025 m. rugpjūčio 19 d. PST Group AB (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą iš akcininko AB „HISK“ apie Lietuvos banko priimtą sprendimą patvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą (cirkuliaras pridedamas).
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,76 EUR (septyniasdešimt šeši centai) už vieną paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės Bendrovės akciją (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000101446). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2025 m. rugpjūčio 25 d., pabaiga – 2025 m. spalio 1 d.
Išsamios oficialaus siūlymo sąlygos yra išdėstytos pridedamame cirkuliare (žiūrėti priedą).
