Framtida produktionsprognos och förtydligande från Costerfield och Björkdal

PERTH, Australien, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) presenterar en uppdatering om det arbete som pågår för att publicera produktionsprognosen för räkenskapsåret 2026 och den årliga resurs- och reservrapporten för bolagets utökade projektportfölj.

Bolaget vill även passa på att lämna mer detaljer om produktionsresultaten för räkenskapsåret 2025 från sina projekt i Costerfield och Björkdal samt förtydliga viss information som lämnades i meddelandet från den 6 augusti 2025 med titeln ”Diggers & Dealers Mining Forum Presentation” (”presentationen”) om rapportering av metallekvivalenter och information om gruvans livslängd.

Tidpunkt för produktionsprognos och årsredovisning av resurser och reserver

Efter slutförandet av sammanslagningen med Mandalay Resources Corporation (”Mandalay”) har ledningen och styrelsen granskat den sammanslagna enhetens budget för räkenskapsåret 2026, och bolaget räknar med att kunna offentliggöra produktionsprognosen för räkenskapsåret 2026 i september.

Alkane-teamet förbereder även bolagets konsoliderade årsredovisning för resurser och reserver för 2025 och kommer publicera årsredovisningen för resurser och reserver så snart den är tillgänglig.

Bolaget noterar att det har påbörjat processen att omvandla mineralresurs- och mineralreservberäkningarna som upprättats i enlighet med NI 43-1011,2 för verksamheterna i Costerfield och Björkdal till beräkningar som upprättats i enlighet med JORC-koden för att upprätthålla dubbel rapportering enligt båda koderna till förmån för alla aktieägare på både ASX och TSX. Alkane räknar med att kunna publicera en uppskattning av mineralresurser och malmreserver som uppfyller JORC-koden3 för dessa projekt i sin årsredovisning för resurser och reserver 2026.

Produktion vid Costerfield och Björkdal under räkenskapsåret 2025

Bolaget har tidigare offentliggjort konsoliderade produktionsresultat för räkenskapsåret 20254 samt produktionsresultat för räkenskapsåret 2025 för sina projekt i Costerfield och Björkdal. Figur 1 innehåller ytterligare information om resultaten för Costerfield och Björkdal, bland annat beräkningen av metallekvivalenter för produktionsresultaten från Costerfield.

Återkallande av information om gruvans livslängd

Bolaget vill återkalla informationen i presentationen under rubriken ”Mine Life” (gruvans livslängd) avseende Costerfield (bild 8) och Björkdal (bild 13).

Beräkningarna av gruvans livslängd i presentationen ingick tidigare i meddelanden daterade den 28 april 2025 med titeln ”Alkane and Mandalay Merger Presentation” och den 23 juli 2025 med titeln ”Noosa Mining Investor Conference Presentation” och beräknades utifrån de angivna malmreserverna i enlighet med JORC-koden (avseende Tomingley) och mineralreserverna som rapporterats i enlighet med NI 43-101 (avseende Costerfield och Björkdal). I varje fall delades reserverna för varje projekt med projektets befintliga bearbetningskapacitet. Alkane avsåg inte att denna information skulle tolkas som ett produktionsmål. Denna information baseras emellertid på kvalificerade utländska uppskattningar av mineralreserverna i Costerfield och Björkdal och redovisas inte i enlighet med JORC-koden eller ASX-noteringsregel 5.16.

Följaktligen kommer bolaget inte att inkludera information som fastställts på detta sätt i framtida meddelanden, och investerare uppmanas att inte förlita sig på informationen om gruvans livslängd i de återkallade uttalandena när de fattar sina investeringsbeslut.

Figure 1: Costerfield and Björkdal FY2025 Quarterly and Annual Production Figures

Sep

Quarter

2024 Dec

Quarter

2024 Mar

Quarter

2025 Jun

Quarter

2025 FY

2025 Costerfield Ore mined Tonnes 36,769 41,250 25,618 39,582 143,219 Mined ore gold grade g/t 7.25 11.33 9.54 8.75 Mined ore antimony grade Tonnes 1.07 1.39 0.75 0.58 Ore milled Tonnes 34,754 35,044 34,428 32,756 136,982 Ore milled - head grade gold g/t 8.09 11.82 9.60 8.57 Ore milled - head grade antimony % 1.33 1.38 0.92 0.83 Recovery gold % 94.47 94.67 93.14 92.67 Recovery antimony % 89.39 90.62 85.03 80.30 Gold produced Ounces 8,218 12,125 9,549 8,145 38,037 Antimony produced Tonnes 252 267 161 137 817 Gold equivalent produced5 Ounces 10,697 15,768 11,515 11,371 49,351 Gold equivalent sold Ounces 10,761 16,594 13,738 9,787 50,880 Revenue US$(000s) 27,302 44,200 39,653 25,687 136,842 Cost of sales exc. depreciation and depletion US$(000s) (9,740 ) (18,890 ) (12,925 ) (7,923 ) (49,478 ) Björkdal Ore mined Tonnes 219,402 229,170 225,187 236,904 910,663 Mined ore gold grade g/t 1.23 1.32 1.36 1.31 Ore milled Tonnes 352,390 343,423 355,075 349,846 1,400,734 Ore milled - head grade gold g/t 0.96 1.05 1.09 1.07 Recovery gold % 84.77 85.78 87.04 86.32 Gold produced Ounces 9,626 9,728 10,827 11,183 41,364 Gold sold Ounces 10,790 8,380 12,041 11,460 42,671 Revenue US$(000s) 27,987 22,601 38,410 39,083 128,081 Cost of sales exc. depreciation and depletion US$(000s) (16,171 ) (13,504 ) (18,493 ) (19,100 ) (67,268 )



Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au – ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Bolaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley , ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimongruva nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Ansvarsfriskrivning

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller information med finansiella utsikter (gemensamt ”framåtblickande information”). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsvägledning och dess tidpunkter; utfärdande av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för detta; omställningen för projekten Costerfield och Björkdal till rapportering i enlighet med JORC-koden och tidpunkten för detta; bolagets potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa. Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information. Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset. Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTERARE OCH MEDIA: NATALIE CHAPMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF, TEL +61 418 642 556

______________

1 National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (”NI 43-101”).

2 Se bilaga 1 till Alkanes ASX-meddelande med titeln ”Alkane and Mandalay Merger Presentation” daterat den 28 april 2025.

3 2012 Joint Ore Reserves Committee’s Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (”JORC-koden”).

4 Se Alkanes ASX-meddelande daterat den 23 juli 2025 med titeln ”Noosa Mining Investor Conference Presentation” och Alkanes ASX-meddelande daterat den 6 augusti 2025 med titeln ”Diggers & Dealers Mining Forum Presentation”.

5 Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera mängden guld och antimon under perioden med respektive genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter lägger man ihop de två beloppen för att få ”totalt innehållsbaserat värde baserat på marknadspris”, och sedan divideras det totala innehållsbaserade värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ((producerat guld x guldpris/uns) + (producerat antimon x antimonpris/ton)) / (guldpris/uns). Det genomsnittliga guldpriset under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga PM-priset under perioden. Genomsnittspriset för antimon under perioden beräknas som genomsnittet av de högsta och lägsta lagerpriserna i Rotterdam under dagarna i perioden. Källan för guldpriset är www.lbma.org.uk och för antimonpriset www.metalbulletin.com. De kvartalsvisa genomsnittliga marknadspriserna som användes för att beräkna guldekvivalenta uns under hela räkenskapsåret 2025 var följande: Sep 2024: 2 474 USD/uns Au och 24 338 USD/ton Sb; Dec 2024: 2 663 USD/uns Au och 36 336 USD/ton Sb; Mars 2025: 2 860 USD/oz Au och 34 923 USD/t Sb; Juni 2025: 3 280 USD/oz Au och 58 813 USD/t Sb. Den kvartalsvisa produktionen av guldekvivalenta uns som anges i tabellen ovan för kvartalet mars 2025 beräknades utifrån det genomsnittliga realiserade Sb-priset för perioden istället för det genomsnittliga marknadspriset – den beräknades därefter om utifrån det ”genomsnittliga marknadspriset för Sb”. Den resulterande skillnaden på 769 guldekvivalenta uns har justerats i kvartalet juni 2025.