Conclusion d’un partenariat entre Affidea et Skin Analytics en vue d’améliorer l’aide au dépistage du cancer de la peau en Europe au moyen d’une technologie IA

LA HAYE, Pays-Bas, 19 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea, l’un des principaux prestataires paneuropéens de polycliniques de proximité, de diagnostics avancés et de soins pluridisciplinaires, notamment en oncologie, annonce avoir retenu Skin Analytics, une société spécialiste du diagnostic cutané par intelligence artificielle dans le cadre d’un partenariat stratégique. Cette alliance répond à la vision à long terme d’Affidea, entendant améliorer les résultats cliniques par l’innovation numérique dans le cadre de son parcours intégré de prise en charge du cancer de la peau.

Selon les termes de ce partenariat, Affidea a retenu DERM, le logiciel médical conçu pour l’analyse automatisée des lésions cutanées et alimenté par l’intelligence artificielle de Skin Analytics. Sa première phase de déploiement a débuté en Roumanie et en Lituanie, et s’étendra à la Grèce en septembre. Le choix s’est porté sur ces pays à l’issue d’analyses de marché, en tenant compte de leur maturité clinique et de leur tendance à l’innovation. L’objectif consiste à améliorer l’accès des patients à des soins qualitatifs en intégrant une technologie IA cliniquement validée dans le parcours dermatologique de référence. Ce principe permet à la fois de mieux filtrer les patients et de simplifier les flux de travail. À l’issue de cette première phase, Affidea entend étendre le déploiement de la solution IA à d’autres marchés européens.

Pour le Dr Charles Niehaus, directeur exécutif d’Affidea Group : « Il est capital d’intégrer l’innovation numérique de pointe à la pratique clinique pour délivrer les meilleurs soins possibles à nos patients. Notre partenariat avec Skin Analytics marque une étape fascinante en nous permettant de nous reposer sur l’IA pour le dépistage précoce du cancer de la peau et d’étendre l’accès des patients aux programmes de prévention, de diagnostic et de traitement déjà proposés dans nos unités de dermatologie. Loin de se limiter à l’introduction d’une nouvelle technologie, cette collaboration entend apporter des solutions évolutives et durables rendant les patients et les équipes cliniques plus autonomes, répondre à la demande croissante et assurer des soins de qualité, rapides et accessibles à travers l’Europe ».

Selon Neil Daly, PDG et fondateur de Skin Analytics : « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Affidea, notre tout premier partenaire européen. Cette alliance représente une étape clé de notre mission visant à transformer l’accès aux soins dermatologiques grâce à l’IA. En conjuguant l’excellence clinique et l’empreinte paneuropéenne d’Affidea à notre technologie éprouvée DERM, nous sommes en mesure de repenser la manière dont le cancer de la peau est dépisté et soigné sur le Vieux continent. À plus grande échelle, ce partenariat permettra d’établir des diagnostics plus précoces, apportera un meilleur accès aux soins et induira un accompagnement plus soutenu aux équipes de dermatologie devant répondre à une demande croissante. Autrement dit, c’est à la fois une avancée historique dans la prise en charge du cancer de la peau et une amélioration des résultats pour les patients européens ».

Le cancer de la peau demeure un enjeu de santé publique majeur en Europe. D’après les données du rapport GLOBOCAN 2022 de l’Observatoire mondial du cancer, près de 10,4 cas de mélanome pour 100 000 habitants y sont enregistrés. Les cancers cutanés non-mélanomes y sont encore plus fréquents, et se chiffrent au-delà de 1,15 million de cas en 20221. Les statistiques s’inscrivent toujours en hausse et les taux d’incidence standardisés sur l’âge pour le mélanome ont fortement augmenté au cours des dernières décennies, tandis que les cas non-mélanomes comptent désormais pour près de 78 % de tous les diagnostics de cancer de la peau.

À propos de DERM

DERM est un dispositif médical basé sur l’IA (ou une intelligence artificielle au service d’un dispositif médical) de classe III certifié CE, conçu pour dépister, filtrer et évaluer des lésions cutanées suspectées cancéreuses. En analysant l’image dermatoscopique d’une lésion cutanée, DERM permet de confirmer un diagnostic de suspicion de cancer et, si nécessaire, de recommander un protocole de traitement. DERM est destiné à une utilisation rapportée à des images de lésions cutanées suspectées cancéreuses sur tout le corps prises en dermatoscopie, sauf exceptions spécifiques, chez les patients âgés de 18 ans et plus. Exploitée dans les établissements agréés par le système de santé publique britannique, le National Health Service, la solution de Skin Analytics a permis de prendre plus de 180 000 cas patients en charge et de dépister plus de 15 500 cas de cancer. À l’appui d’une valeur prédictive négative (ou VPN) de 99,9 % pour la détection des mélanomes, cette plateforme s’est imposée comme un outil fiable d’aide à la décision clinique. Elle a en outre permis d’améliorer l’accès aux soins et de gagner en efficacité au niveau des parcours de prise en charge du cancer de la peau.

À propos d'Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) est l’un des principaux prestataires paneuropéens de services de santé spécialisés, notamment en cancérologie, en polycliniques de proximité et en imagerie diagnostique avancée. Fondée en 1991, la société exploite plus de 410 centres répartis dans 15 pays et réalise plus de 14 millions de consultations chaque année. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une holding d’investissement de premier plan axée sur la création de valeur à long terme, et appuyée par un actionnariat familial stable et solidaire.

À propos de Skin Analytics

Fondée en 2012 par Neil Daly, Skin Analytics a pour mission de permettre à davantage de personnes de survivre au cancer. La société a démarré ses activités de fourniture de services de télédermatologie en 2015. Elle est, depuis 2020, partenaire de 27 établissements agréés par le système de santé publique britannique. Prenant en charge plus de 180 000 patients, elle a permis de dépister à ce jour plus de 15 500 cas de cancer. La surveillance après commercialisation a montré que DERM est capable de détecter 97 % des cancers et d’identifier précisément plus de 3 lésions bénignes sur 4, à raison d’une VPN de 99,6 % pour tous les cancers de la peau. Dans les environnements médicaux où la solution DERM est exploitée, le nombre de rendez-vous en présentiel avec un dermatologue pour des suspicions de cancer de la peau a connu une baisse de l’ordre de 60 à 95 %, à noter que DERM peut dispenser de rendez-vous spécialiste pour jusqu’à 40 % des cas urgents de suspicion de cancer. DERM est l’unique dispositif médical d’IA en dermatologie de classe III certifié CE, et permet à Skin Analytics de sauver des vies à l’échelle européenne.

__________

1Observatoire mondial du cancer, Centre international de recherche sur le cancer : https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/17-non-melanoma-skin-cancer-fact-sheet.pdf

