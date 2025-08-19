Sex mánaða uppgjör Landsvirkjunar

Betri tíð í vatnsbúskap og stöðugur rekstur
- Hagnaður af grunnrekstri Landsvirkjunar á fyrri helmingi árs nam 18,7 milljörðum króna og handbært fé frá rekstri 17,8 milljörðum.
- Fjárhagur fyrirtækisins heldur áfram að vera sterkur, eiginfjárhlutfall er 62,6% og skuldsetning er 1,5× rekstrarhagnaður fyrir afskriftir.
- Rekstrartekjur hækkuðu á tímabilinu miðað við sama tíma í fyrra.
Hörður Arnarson, forstjóri:
Eftir mikinn viðsnúning í vatnsbúskap Landsvirkjunar hefur raforkuvinnsla fyrirtækisins náð fyrri stöðugleika, en hlýindi og vætutíð hafa gert að verkum að öll stærstu uppistöðulónin fylltust í sumar.
Rekstrartekjur á fyrri helmingi ársins jukust um 8% og hagnaður af grunnrekstri um tæp 8%, en hann nam tæplega 19 milljörðum króna, eða 154,5 milljónum Bandaríkjadala. Fjárhagsleg staða er sem fyrr sterk, en eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins var 62,6%. Arðsemi eiginfjár jókst milli ára og var 8%, borið saman við 7,3% á sama tímabili 2024.
Áfram er umframeftirspurn eftir endurnýjanlegri orku frá Landsvirkjun. Eitt mesta framkvæmdatímabil í sögu fyrirtækisins er nú að hefjast, gangi áform þess eftir. Framkvæmdir eru hafnar við vindorkuver við Vaðöldu og hefjast fljótlega við stækkun vatnsaflsstöðvarinnar við Sigöldu, auk undirbúningsframkvæmda við Hvammsvirkjun, en vonir eru bundnar við að virkjunarleyfi fáist enn á ný fyrir Hvammsvirkjun innan skamms. Með þeirri auknu orkuvinnslu sem fylgja mun þessum framkvæmdum verður hægt að styðja við vöxt samfélagsins og bætt lífskjör á næstu árum.
