COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LE PROCHAIN BUNDLE REVOSIM RS PURE OFFICIELLEMENT LICENCIÉ POUR PLAYSTATION 5

NACON ANNONCE LE PROCHAIN BUNDLE REVOSIM RS PURE OFFICIELLEMENT LICENCIÉ POUR PLAYSTATION 5

Lesquin, 19 août 2025 – NACON est fier d'annoncer que son prochain bundle de simracing Revosim RS PURE a été officiellement licencié par Sony Interactive Entertainment pour la console PlayStation®5. Le bundle Direct Drive comprend une base de volant 9Nm, un jeu de pédales Load Cell 100kg, et un volant entièrement personnalisable.

Ce nouveau bundle officiellement licencié marque les débuts de Revosim sur la console PlayStation®5, alliant haute performance, modularité et accessibilité. Il fera partie de l'écosystème Revosim, garantissant une compatibilité avec les composants déjà existants et futurs de la gamme, conçus pour étendre et personnaliser l'expérience de simracing.

Cette annonce fait suite au lancement réussi sur PC* de la RS PURE en juin 2025, qui a introduit le premier modèle Direct Drive de Revosim aux passionnés de simulation de course. La version pour PlayStation®5 offrira la même ingénierie de précision et la même expérience immersive.

Les détails sur les spécifications techniques, le prix et la date de sortie seront révélés dans les semaines à venir.

« Toute l’équipe Revosim est extrêmement fière de pouvoir proposer prochainement un nouvel écosystème complet pour les utilisateurs de PlayStation®5. Cette collaboration reflète notre volonté constante d’apporter toujours plus d’immersion, de réalisme et de plaisir aux joueurs. Passionnés de simracing, nous concevons chaque produit avec exigence et précision pour offrir une expérience fidèle aux sensations de la course. Avec Revosim, NACON renforce son positionnement unique à la croisée du jeu vidéo et de la simulation, en rendant des technologies avancées accessibles à tous les pilotes, qu’ils soient compétitifs ou simplement passionnés. » – Sébastien Waxin, Head of Racing chez NACON.

Retrouvez tous les assets Revosim de NACON sur https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

*Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

