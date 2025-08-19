Ninepoint annonce la date du 22 août pour le lancement de ses FNB d’action individuelle à revenu élevé axés sur les entreprises canadiennes emblématiques

Les FNB HighShares de Ninepoint offrent aux investisseurs un nouveau moyen d’obtenir un revenu mensuel élevé à partir d’actions canadiennes de premier ordre

Les frais de gestion de tous les FNB de la gamme sont supprimés jusqu’en 28 février 2026

TORONTO, 19 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, a annoncé aujourd’hui qu’après avoir reçu l’approbation des organismes de réglementation, sa gamme novatrice de FNB Ninepoint HighShares commencera à être négociée à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 22 août 2025, sous réserve de l’approbation finale de la TSX. Conçus pour les investisseurs qui souhaitent obtenir davantage de leurs actions canadiennes de premier ordre, les FNB Ninepoint HighShares combinent une exposition directe aux entreprises à la tête du marché avec une stratégie d’options d’achat couvertes gérée par des professionnels, visant à augmenter le revenu mensuel et à le transmettre directement aux investisseurs.



« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre ces FNB à la disposition des investisseurs canadiens », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Ninepoint. « Nous sommes d’avis qu’avec les FNB Ninepoint HighShares, les investisseurs peuvent profiter d’une solution simple et fiscalement avantageuse, conçue pour générer davantage de revenus à partir d’actions canadiennes de premier ordre. »



Chaque FNB Ninepoint HighShares est constitué autour d’une entreprise canadienne bien connue, ce qui permet aux investisseurs de cibler un seul titre ou de diversifier leurs placements dans des secteurs tels que les services bancaires, l’énergie, les infrastructures, les télécommunications ou encore les métaux précieux. À partir de seulement 10 dollars par part, les FNB Ninepoint HighShares sont accessibles à tous les investisseurs et constituent un point d’entrée peu coûteux dans certaines des entreprises les plus emblématiques du Canada.

Afin de maximiser les flux de trésorerie, chaque FNB utilise une stratégie d’options d’achat couvertes gérée par les experts en options internes de Ninepoint afin de générer des revenus à partir des primes d’options, puis de distribuer ces revenus directement aux actionnaires.



Les principaux avantages de la gamme de FNB Ninepoint HighShares sont les suivants :

Des frais de gestion peu élevés : 0 % de frais de gestion jusqu'au 28 février 2026 et 0,29 % par la suite.



Un rendement mensuel plus élevé : conçu pour générer plus de revenus que la simple détention de l'action sous-jacente.



Des distributions efficaces sur le plan fiscal : versées sous forme de dividendes, de gains en capital ou de remboursement de capital admissibles au Canada, qui sont généralement imposés plus favorablement que les revenus d'intérêts.



« Depuis des années, les investisseurs canadiens demandent un moyen de transformer leur conviction dans les grandes entreprises canadiennes en un revenu mensuel fiable – nous pensons que HighShares peut offrir exactement cela », a déclaré Karl Cheong, vice-président directeur et responsable des FNB chez Ninepoint. « Nous avons pris les actions que les Canadiens connaissent déjà, auxquelles ils font confiance et qu’ils détiennent souvent et nous y avons ajouté une stratégie de revenu gérée par des professionnels, moyennant des frais de gestion très peu élevés. Qu’il s’agisse de nos banques mondiales, de nos leaders en matière de ressources ou encore de nos champions technologiques locaux, nous pensons que les FNB HighShares peuvent constituer un moyen intelligent et fiscalement avantageux de chercher à accroître la richesse et à augmenter les revenus mensuels. »

La première gamme de FNB HighShares de Ninepoint comprend les éléments suivants :



FNB Symbole boursier (TSX) Secteur FNB d’action individuelle FNB Ninepoint HighShares Barrick ABHI Or FNB Ninepoint HighShares BCE BCHI Télécommunications FNB Ninepoint HighShares Cameco CCHI Uranium FNB Ninepoint HighShares Canadian Natural Resources CQHI Pétrole FNB Ninepoint HighShares CNR CRHI Chemins de fer FNB Ninepoint HighShares Enbridge ENHI Pipelines FNB Ninepoint HighShares Banque Royale RYHI Services financiers FNB Ninepoint HighShares Shopify SHHI Technologie FNB Ninepoint HighShares Suncor SUHI Pétrole FNB Ninepoint HighShares TD TDHI Services financiers Solution tout-en-un FNB Ninepoint HighShares canadien amélioré ECHI Diversifié



Tous les FNB Ninepoint HighShares sont admissibles à un PRD, ce qui permet aux investisseurs de réinvestir automatiquement les versements afin d’accroître leurs avoirs au fil du temps. Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

À propos de Partenaires Ninepoint LP



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des FNB Ninepoint d’actions à revenu élevé (collectivement, les « FNB »).

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux FNB. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni les FNB ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions peut fluctuer et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera basé sur l’évaluation par le gestionnaire des conditions de marché en vigueur. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui affectent le flux de trésorerie net du portefeuille d’un FNB, y compris l’ampleur de l’effet de levier utilisé par le FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire de liquidités des FNB seront annoncés à l’avance par la publication d’un communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à son entière discrétion, modifier la fréquence de ces distributions et toute modification sera annoncée par communiqué de presse. Chaque FNB a l’intention de verser des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels provenant de la vente d’options d’achat couvertes et de tout dividende reçu sur les titres en portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, le cas échéant. Le gestionnaire examinera le niveau des distributions pour chaque FNB tous les trois mois afin d’évaluer la durabilité de ces distributions.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans les FNB. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’effectuer un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. Les renseignements contenus dans les présentes ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du FNB peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Les FNB sont généralement exposés aux risques suivants : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié aux emprunts; le risque lié aux gains en capital; le risque lié aux garanties; le risque lié à la concentration; le risque lié à la stratégie d’options d’achat couvertes; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque lié au secteur de l’énergie; le risque lié aux placements de capitaux; le risque de change; le risque lié aux sociétés de fonds communs de placement; le risque lié aux placements dans des fonds de fonds; le risque lié à l’interruption de la négociation des parts des FNB; le risque lié à l’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque lié aux émetteurs à grande capitalisation; le risque lié à l’effet de levier; le risque lié au marché; le risque lié à l’absence de propriété; le risque lié aux placements passifs dans des émetteurs publics canadiens; le risque lié au rendement; le risque lié à la réglementation; les risques liés à un placement dans un émetteur public canadien; le risque lié à l’émetteur; le risque en matière de fiscalité; le risque lié au cours des parts du FNB.