SELSKABSMEDDELELSE





Nr. 233/2025

Tvis, 19. august 2025

TCM Group A/S indsnævrer helårsforventningerne for 2025.

Under hensyntagen til resultaterne for årets første seks måneder og udviklingen i ordreindgangen i løbet af andet kvartal, indsnævrer vi nu vores forventninger til 2025 både med hensyn til omsætning og indtjening.

TCM Group justerer de finansielle forventninger for 2025 som følgende:

Helårsomsætning i intervallet DKK 1.250–1.300 millioner (tidligere DKK 1.250–1.325 millioner) og

Justeret EBIT på DKK 90–110 millioner (tidligere DKK 90–115 millioner).

Som tidligere meddelt forudsætter denne forventning fuldt ejerskab af Celebert mod slutningen af året.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

