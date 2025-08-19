IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 33 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2025
|FR0010259150
|300
|106,1
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2025
|FR0010259150
|1 500
|106
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2025
|FR0010259150
|400
|106,2
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2025
|FR0010259150
|3 116
|106,2551
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/08/2025
|FR0010259150
|300
|106,5
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/08/2025
|FR0010259150
|400
|106,3
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/08/2025
|FR0010259150
|300
|106,48133
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/08/2025
|FR0010259150
|1 405
|105,9484
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/08/2025
|FR0010259150
|989
|109,44499
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/08/2025
|FR0010259150
|96
|109,8
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|13/08/2025
|FR0010259150
|3 368
|109,15698
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/08/2025
|FR0010259150
|350
|111
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/08/2025
|FR0010259150
|500
|111,1964
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/08/2025
|FR0010259150
|350
|111
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|14/08/2025
|FR0010259150
|3 400
|110,75138
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/08/2025
|FR0010259150
|300
|112,9
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/08/2025
|FR0010259150
|600
|112,9
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/08/2025
|FR0010259150
|300
|112,6
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/08/2025
|FR0010259150
|3 400
|112,71932
|XPAR
|TOTAL
|21 374
|109,2254
Pièce jointe