Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Magnus Leijonborg
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 119552/5/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-19
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: JOHDANNAINEN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Optio-oikeus 2021A2
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 7300 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 7300 Keskihinta: 0 N/A