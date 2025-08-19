Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Magnus Leijonborg

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 119552/5/8

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-19

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: JOHDANNAINEN

Instrumentin nimi: Digitalist Group Optio-oikeus 2021A2

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 7300 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 7300 Keskihinta: 0 N/A


