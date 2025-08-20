ZenaTech presenta nueva División de Computación Cuántica para acelerar las capacidades avanzadas de drones y defensa

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció la creación de su División de Computación Cuántica. La nueva división se centrará en el desarrollo de iniciativas de investigación y desarrollo (I + D) que aprovechan la próxima generación de potencia computo para resolver desafíos altamente complejos en sistemas modernos de defensa y drones autónomos que pueden utilizar las soluciones de drones de ZenaDrone.

El Departamento de Defensa de EE. UU., junto con otras agencias federales, ha solicitado avances en las comunicaciones resistentes a la computación cuántica, ciberseguridad postcuántica y detección cuántica para navegación de drones en entornos sin GPS a fin de garantizar la superioridad aeroespacial y defensa en EE. UU. Alineada con estas prioridades, la División de Computación Cuántica de ZenaTech se centrará en el desarrollo de innovaciones cuánticas de hardware y software para casos de uso, como encriptación y comunicaciones seguras para operaciones de misión crítica, navegación mejorada sin GPS y optimización de flotas de drones con inteligencia artificial para una variedad de aplicaciones de defensa ISR (inspección, vigilancia y reconocimiento).

"Creemos que la computación cuántica será una fuerza determinante en la próxima era de la defensa y la innovación aeroespacial", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Establecer una División de Computación Cuántica es una inversión estratégica en nuestro futuro. Al avanzar en ciberseguridad, comunicaciones seguras, navegación de próxima generación y procesamiento de datos a gran escala, estamos preparando nuestras plataformas de drones para los desafíos del mañana y contribuyendo al liderazgo de defensa global de Estados Unidos".

El equipo cuántico actual de 12 personas crecerá a 20 para fin de año, compuesto por un equipo multidisciplinario de expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, investigadores de hardware cuántico, científicos computacionales y profesionales en física, informática, ingeniería y diseño de sistemas.

La División de Computación Cuántica de ZenaTech también impulsará dos proyectos existentes de I + D de Quantum. Proyecto Sky Traffic se centra en el uso de drones habilitados para IA y computación cuántica para optimizar los flujos de tráfico y apoyar la seguridad pública para aplicaciones gubernamentales. Proyecto Clear Sky se centra en aprovechar los enjambres de drones con inteligencia artificial y la computación cuántica para mejorar los pronósticos meteorológicos localizados y las predicciones meteorológicas extremas, ayudando a salvar vidas y reducir pérdidas económicas.

El ZenaDrone 1000 es una plataforma dron VTOL de tamaño mediano, capaz de transportar hasta 40 kg, con autonomía impulsada por inteligencia artificial, comunicaciones seguras a través de DroneNet y construcción resistente. Diseñado para operaciones BVLOS (más allá de la línea visual), admite la entrega especializada de carga, inspecciones, agricultura de precisión y aplicaciones de defensa, incluidas las misiones ISR. La empresa ha completado previamente pruebas pagadas con la Fuerza Aérea de EE. UU. y la Reserva de la Marina, y está desarrollando una variante a gas para misiones de vuelo extendidas y patrulla fronteriza.

La computación cuántica es un campo emergente de la informática de vanguardia que aprovecha las propiedades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de las capacidades de incluso las computadoras clásicas más potentes, procesando problemas matemáticos y datos en pedidos masivamente complejos a velocidades exponencialmente más rápidas. Las computadoras cuánticas pueden analizar datos vastos y complejos de manera más rápida y precisa, mejorando las predicciones meteorológicas y optimizando la capacidad de pronosticar eventos extremos.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.