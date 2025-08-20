Lerøy Seafood Group ASA: Solid drift i alle segmenter, god inntjening i VAP S&D og Villfangst.

"Operasjonelt drifsresultat i andre kvartal ble NOK 680m som reflekterer god drift i alle segmenter. Kvartalet illustrerer robustheten i vår forretningsmodell med en helintegrert verdikjede i et diversifisert sjømatselskap," sier konsernleder i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) Henning Beltestad.

HAVBRUK – GOD BIOLOGISK PRESTASJON MEN LAVE PRISER PÅ LAKS OG ØRRET.

Operasjonelt driftsresultat i andre kvartal 2025 endte på NOK 256 millioner i havbrukssegmentet.

"LSG har den høyeste netto tilvekst noen gang i et andre kvartal. Overlevelsesraten er høy, fisken er av god kvalitet og gjennomsnittlig slaktevekt har økt, samtidig som kost pr kg er fallende. Forklaringen er en meget god biologisk prestasjon. Vi ser en mer krevende inngang i tredje kvartal, der høye sjøtemperaturer i Norge innebærer økt biologisk risiko. Guidet slaktevolum av laks og ørret for 2025 holdes på 195.000 GWT.

Lave priser på laks og ørret, drevet av høy tilbudsvekst, preger naturligvis resultatene i kvartalet samtidig som vi får støtte av kontrakter som stabiliserer inntjeningen noe. Lave spot priser har fortsatt inn i tredje kvartal. På lengre sikt innebærer det økte tilbudet at vi bygger markeder, eksempelvis i Kina, som er positivt for Lerøy, næringen og Norge som eksportnasjon.

Vi fortsetter å prestere godt i våre nedsenkbare merder, og ser også positive effekt av endringer vi har gjort innen genetikk og smoltproduksjon," kommenterer Beltestad.

VAP S&D – STADIG NÆRMERE AMBISIØST INNTJENINGSMÅL ETTER STERKT KVARTAL.

Segmentets operasjonelle driftsresultat endte på NOK 351 millioner i andre kvartal 2025. Det representerer det tiende kvartalet på rad med vekst i 12 måneders rullerende operasjonelt driftsresultat.

"Dette segmentet, som driver salg og videreforedling av sjømat, fortsetter den gode utviklingen drevet av bedret kapasitetsutnyttelse og styrket aktivitet inn mot sentrale kunder. Vi er stadig nærmere vårt mål om et operasjonelt driftsresultat på NOK 1.250 millioner i segmentet for 2025," sier konsernlederen.

VILLFANGST – GODT KVARTAL PÅ HØYE PRISER. UTSIKTER TIL LAVERE KVOTER I 2026.

"Vi presterer et meget solid operasjonelt resultat på NOK 148 millioner i andre kvartal, over vår forventning. Prisene på særlig torsk er svært høye i historisk sammenheng. Det er utsikter til ytterligere reduksjon av allerede lave torskekvoter i 2026. Det er krevende særlig for hvitfiskfabrikkene våre i Lerøy Norway Seafoods, som er avhengig av volumer for å prestere godt. Vi forventer derfor krevende tider i dette segmentet fremover," forteller Henning Beltestad

LERØY SIN HELINTEGRERT VERDIKJEDE ER FREMTIDEN.

"Jeg er fornøyd med prestasjonen i kvartalet, og vi presterer på nøkkelmålsettinger for 2025, som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen vår i 2022. Vi skal inn i ny strategiperiode og nye målsettinger skal settes. Jeg er optimistisk med tanke på Lerøy sin utvikling i fremtid. Med vår forretningsmodell er vi riktig posisjonert, og vi har en sterk posisjon hos strategiske kunder. Det er god etterspørsel etter sjømat globalt, og vi tar markedsandeler i viktige markeder," avslutter Beltestad.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg