Offene Ausschreibung: Taoxichuan Art Center Künstlerresidenz 2026

JINGDEZHEN, China, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Taoxichuan Art Center startet offiziell das internationale Künstlerresidenzprogramm „Migratory Birds Project“ für das Jahr 2026. Das Programm richtet sich an nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler – etwa aus den Bereichen Keramik-, Glas- oder Holzkunst – deren Interesse der vielfältigen Keramikkultur des Geburtsortes des Porzellans gilt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das Taoxichuan Art Center ist eine der einflussreichsten Plattformen für internationale Künstlerresidenzen in China. Seit seiner Gründung haben Tausende Künstlerinnen und Künstler aus 56 Ländern und Regionen das Zentrum besucht. Während ihres Aufenthalts profitieren die Teilnehmenden von professioneller kreativer Unterstützung und erhalten Zugang zu regelmäßig stattfindenden Kunstausstellungen, akademischen Vorträgen, Salonveranstaltungen und Branchentreffen.

Das Taoxichuan Art Center verfügt über vier spezialisierte Residenzräume: das Jingdezhen International Studio, das Taoxichuan Glass Studio, das S3 Art Tribe und das S4 Art Soho. Jingdezhen International Studio: Hier stehen die Keramikkunst und der kulturelle Austausch im Fokus. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt erhalten eine Plattform für kreative Entfaltung und Zusammenarbeit. Taoxichuan Glass Studio: Dieses Studio ist mit professioneller Technik für Glasbläserei, Ofenguss, Lampworking und Mosaikglas ausgestattet. S3 Art Tribe: Dieser Bereich verfügt über zehn separate Atelierräume, einen unabhängigen Vortragsraum, einen gemeinsamen Töpferraum, einen Raum für Glasur mit einem elektrischen Brennofen, einen gemeinsamen Waschraum und einen offenen Kreativbereich. S4 Art Soho: In diesem Raum verschmelzen kreatives Arbeiten, Ausstellungen und Freizeit zu einer vielseitigen, multifunktionalen Einheit.

Darüber hinaus zählt die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse, die zweimal jährlich stattfindet, zu den zentralen markenbildenden Veranstaltungen von Taoxichuan. Seit ihrer Premiere im Oktober 2017 wurde die Messe bereits zehnmal erfolgreich durchgeführt. Sie zieht Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern, Designerinnen und Designern sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister aus aller Welt an. Sie bietet professionelle Ausstellungsräume und unterstützt die Teilnehmenden dabei, ihre Werke kommerziell zu verwerten.

Die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse 2025 findet am 17. Oktober in Taoxichuan in Jingdezhen statt. Parallel dazu findet die China Jingdezhen International Ceramic Expo statt, ergänzt durch thematische Ausstellungen, Kunstmärkte und zahlreiche akademische Veranstaltungen – eine umfassende Plattform für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt.

Die Bewerbungsfrist für das internationale Künstlerresidenzprogramm „Migratory Birds Project” für das Jahr 2026 endet am 15. November 2025. Die Ergebnisse werden am 10. Dezember 2025 auf der offiziellen Website des Jingdezhen International Studio bekannt gegeben: http://www.jingdezhenstudio.com.

Anmeldung vom chinesischen Festland:

https://art-cn.easyzf.com/login.html

Anmeldung aus anderen Regionen:

https://art.easyzf.com/

Quelle: Taoxichuan Art Center