Appel à candidatures pour la résidence artistique 2026 du Taoxichuan Art Center

JINGDEZHEN, Chine, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Taoxichuan Art Center (Centre d’art de Taoxichuan) lance officiellement le programme international de résidence artistique 2026 « Migratory Birds Project » (Projet sur les oiseaux migratoires), ouvert aux artistes nationaux et internationaux (notamment aux céramistes, verriers, ébénistes, etc.) qui souhaitent explorer la riche culture céramique du berceau de la porcelaine.

Plateforme de résidence artistique internationale parmi les plus influentes de Chine, le Taoxichuan Art Center a accueilli des milliers d’artistes en provenance de 56 pays et régions depuis sa création. Durant leur séjour, les artistes bénéficient d’un soutien créatif professionnel et ont l’opportunité de participer aux expositions, conférences universitaires, salons et forums professionnels régulièrement organisés par Taoxichuan.

Le Taoxichuan Art Center propose quatre espaces de résidence dédiés : le Jingdezhen International Studio, le Taoxichuan Glass Studio, le S3 Art Tribe et le S4 Art Soho. Le Jingdezhen International Studio est spécialisé dans la création d’art céramique et les échanges culturels. Il offre aux artistes du monde entier une plateforme unique d’exploration créative et de collaboration. Le Taoxichuan Glass Studio est entièrement équipé de matériel professionnel permettant de maîtriser diverses techniques du verre, telles que le soufflage, le moulage au four, le travail au chalumeau, la mosaïque de verre, etc. S3 Art Tribe comprend dix ateliers distincts, une salle de conférence indépendante, une salle de poterie partagée (tournage), une salle d’émaillage et de four électrique, une salle de lavage commune et un espace ouvert. S4 Art Soho allie création, exposition et loisirs dans un espace multifonctionnel.

Par ailleurs, le Spring and Autumn Art Fair (Salon d’art de printemps et d’automne) est l’événement phare de Taoxichuan. Lancé en octobre 2017, ce salon, organisé deux fois par an, au printemps et à l’automne, a déjà eu lieu dix fois avec succès, attirant des centaines d’artistes, de designers et d’artisans du monde entier. En plus d’offrir un espace d’exposition professionnel aux créateurs, il permet aux artistes de connaître la valeur de leurs œuvres.

Le 2025 Spring and Autumn Art Fair (Autumn Fair) (Salon d’art de printemps et d’automne - Salon d’automne) se tiendra en grande pompe à Taoxichuan, à Jingdezhen, le 17 octobre 2025. La China Jingdezhen International Ceramic Expo (Exposition internationale de céramique de Jingdezhen), des expositions thématiques, des marchés d’art et une série d’activités académiques auront lieu parallèlement à cet événement, créant ainsi une plateforme complète pour les artistes du monde entier.

La date limite de candidature pour le programme international de résidence d’artistes 2026 « Migratory Birds Project » est fixée au 15 novembre 2025. Les résultats seront annoncés le 10 décembre 2025 sur le site officiel du Jingdezhen International Studio : http://www.jingdezhenstudio.com/.

Inscription en Chine continentale :

https://art-cn.easyzf.com/login.html

Inscription hors Chine continentale :

https://art.easyzf.com/

Source : Taoxichuan Art Center