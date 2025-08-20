AB Akola group dvylika mėnesių: antri geriausi metai Grupės istorijoje

AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2024–2025 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1 580 mln. Eur ir buvo 4,9 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu. Grupė pardavė 3 116 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
Konsoliduotas dvylikos mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 111 mln. Eur ir buvo 51,5 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 51,4 proc. iki 62,6 mln. Eur.
|2023–2024
12 mėn.
|2024–2025
12 mėn.
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Parduota prekių tonomis
|3 025 143
|3 116 340
|3
|Pajamos, tūkst. Eur
|1 506 238
|1 580 321
|4,9
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|151 116
|195 626
|29,4
|EBITDA, tūkst. Eur
|73 547
|111 480
|51,5
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|46 096
|80 277
|74,1
|Grynasis pelnas, tūkst. Eur
|24 913
|62 648
|51,4
Konsoliduotos AB Akola group 2024–2025 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos sudarė 414 mln. eurų, t. y. 8,6 proc. daugiau nei praėjusiais metais (381 mln. eurų). Bendrasis ketvirtojo ketvirčio pelnas padidėjo nuo 40 mln. iki 65 mln. eurų, o veiklos pelnas – nuo 14 mln. iki 31 mln. eurų. Grynasis pelnas sudarė 31 mln. eurų, palyginti su 10 mln. eurų atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.
„Grupė pasiekė antrą pagal dydį didžiausią pelno rezultatą savo istorijoje. Nors pardavimo apimtys augo nuosaikiai, pelningi buvo trys iš keturių verslo segmentų, o didžiausią proveržį padarė paukštininkystės verslas – Latvijoje pasiektas rekordinis rezultatas po ketverių nuostolingų metų, o Lietuvoje ši veikla jau generuoja trečdalį viso Grupės veiklos pelno“, – teigė AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys Mažvydas Šileika.
Maisto gamyba
„Maisto gamybos“ segmento bendrosios pajamos siekė 449,1 mln. eurų ir buvo pagrindinis Grupės augimo variklis 2024–2025 m. finansiniais metais. Segmento veiklos pelnas padidėjo 95,6 proc. iki 40 mln. eurų, o bendrasis pelnas išaugo iki 85,8 mln. eurų.
„Didžiausią įtaką šiam sėkmingam rezultatui turėjo paukštienos verslas, kurio bendrasis pelnas išaugo 103 proc. iki 68,9 mln. eurų. Palankios rinkos sąlygos, įskaitant mažesnes pašarų ir energijos kainas, bei švelni žiema, dėl kurios sumažėjo šildymo išlaidos, toliau palaikė stiprų pelningumą. Vidutinės paukštienos kainos visoje Europoje išliko istoriškai aukštos“, – sakė M. Šileika.
Pasak jo, vartotojų dėmesys tvaresniems baltymų šaltiniams toliau auga, alternatyvių baltymų kainos išlieka aukštos. Ataskaitiniu laikotarpiu pasiūlą reikšmingai paveikė sezoniniai labai patogeniško paukščių gripo (HPAI) protrūkiai – vienas esminių veiksnių ES valstybėse, kuriose būdingas rudens–žiemos sezoniškumas. Ypač sunkūs protrūkiai fiksuoti Lenkijoje ir Italijoje – jie sudarė atitinkamai apie 50 proc. ir 20 proc. visų ES užsikrėtusių paukščių nuo 2024 m. spalio iki 2025 m. liepos. Reguliavimo sugriežtinimas tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė, Danija ir Vokietija, įskaitant mažesnį paukščių tankumą ir griežtesnius naujų fermų statybos reikalavimus, dar labiau apribojo gamybą.
Tuo pačiu metu ES broilerių gamybos sąnaudos išliko palyginti stabilios arba net šiek tiek mažesnės nei prieš metus, o tai lėmė gamintojų maržų pagerėjimą. Šios palankios makroekonominės sąlygos sustiprino Akola group pranašumą paukštienos auginimo ir perdirbimo srityje.
Be to, keičiasi vartotojų elgsena – Lietuvoje ir Latvijoje vis labiau vertinama aukštesnės kokybės paukštiena, užauginta be antibiotikų. Ši tendencija ne tik atspindi siekį gyventi sveikiau, bet ir stiprina mūsų pozicijas vietos rinkose, nors pastebime, kad konkurencija šioje rinkoje tampa vis intensyvesnė.
„Kita maisto gamybos veikla, nepaisant tam tikrų neefektyvumų, augo stabiliai. Naujoji greitojo maisto gamykla Alytuje dirbo ne visu pajėgumu – ribotu grafiku ir su didesniu broko lygiu. Vis dėlto košių ir makaronų gamyba reikšmingai išaugo, o pardavimo apimtys, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 30 procentų. Vartoti paruoštų sriubų, daržovių, troškinių ir grūdinių patiekalų pardavimas augo dešimtadaliu (10 proc.), didžiausia paklausa buvo JAV, Čekijoje ir Baltijos šalyse. Iš viso pajamos šioje kategorijoje augo beveik penktadaliu (19 proc.), tačiau didesnės sąnaudos ir mažesnės maržos stambiems užsakymams lėmė bendrojo pelningumo sumažėjimą“, – komentavo M. Šileika.
Partnerystė su ūkininkais
„Partnerystės su ūkininkais“ veiklos segmento pajamos per 2024–2025 m. finansinių metų 12 mėnesių perkopė 1 151,3 mln. eurų. Segmento bendras pelnas siekė 92,6 mln. eurų, o veiklos pelnas išaugo iki 29,4 mln. eurų. Rezultatas gerokai viršijo 2023–2024 m. lygį (19,6 mln. EUR), bet liko žemesnis nei 2022–2023 m. (33,3 mln. EUR).
Dėl sauso derliaus, mažesnio derlingumo Latvijoje ir žemesnių grūdų kainų elevatorių veiklos rezultatai šiek tiek pablogėjo. Kombinuotųjų pašarų paklausa išliko didelė – gamyba pasiekė rekordines aukštumas, pajamos augo 16,9 procentų. Žaliavų ir pašarų priedų rezultatai buvo šiek tiek prastesni nei pernai – rinkos neapibrėžtumas darė įtaką lizino produktams. Sertifikuotų sėklų pardavimo apimtys išliko stabilios, o dėl 5-10 proc. mažesnių kainų pajamos augo tik 2,1 proc.
Trąšų pardavimo apimtys išaugo daugiau negu trečdaliu (35 proc.), palyginti su praėjusiais metais, o pajamos išaugo 27 proc. dėl didesnės paklausos, platesnio produktų asortimento ir efektyvesnio pirkimo. Per ataskaitinį laikotarpį augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų pardavimai augo 12 proc., o pardavimo apimtis – 196 proc., daugiausia dėl padidėjusio kalkinimo ir dirvožemio kokybę gerinančių priemonių pardavimo.
„Ketvirtąjį ketvirtį atsigavo naujos ir naudotos žemės ūkio technikos pardavimai, todėl Grupės metiniai rodikliai viršijo 2023–2024 m. lygį. Rinkos dalis išaugo, ypač kombainų pardavimų Baltijos šalyse. Atsarginių dalių ir paslaugų pardavimai per metus didėjo 8 proc., o nuomos segmentas dėl išaugusios konkurencijos, sumažėjo apie 15 proc. Taip pat žymiai augo grūdų džiovinimo įrangos pardavimai – pajamos kilo 78 proc., o bendrasis pelnas – 45 proc., palyginti su ankstesniais metais“, – sakė AB Akola group finansų vadovas.
Ūkininkavimas
Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos siekė 47,6 mln. Eur ir buvo 9,3 proc. didesnės nei pernai. Šios veiklos bendrasis pelnas – 12,9 mln. Eur, o veiklos pelnas – 11,2 mln. eurų.
„Grupės žemės ūkio bendrovės, nepaisant dėl sausros sumažėjusių vasarinių kultūrų derlių, surinko 3 proc. daugiau produkcijos nei praėjusiais metais. Rezultatą lėmė gausesni žieminių kultūrų derliai ir geresni cukrinių runkelių auginimo rodikliai. Grūdų kainos išliko 10–15 proc. mažesnės, todėl pajamos ir bendrasis pelnas dar labiau smuko. Ataskaitos rengimo metu buvo realizuota visa 2024 m. produkcija ir daugiau negu trečdalis (35 proc.) 2025 metų derliaus. Pieno gamybos rezultatai pagerėjo dėl didesnio primilžio (12,0 t iš vienos karvės) ir 27 proc. kilusių žaliavinio pieno kainų, todėl pelningumas atsigavo“, – teigė M. Šileika.
Kiti produktai ir paslaugos
Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos siekė 20,8 mln. eurų. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 4,1 mln. Eur, o veiklos nuostolis sudarė 400 tūkst. eurų.
Naminių gyvūnų ėdalo pardavimai sumažėjo 11 proc., tačiau aukščiausios ir vidutinės klasės produktai sudarė 86 proc. visų pardavimų. Veterinarinių vaistų pajamos augo 19 proc., daugiausia dėl smulkių gyvūnų segmento. Kenkėjų kontrolės ir higienos paslaugos sparčiai plėtėsi, prie augimo prisidėjo vienkartinės fumigacijos sutartys ir Latvijos įmonės įsigijimas. Pelningumas išliko stabilus, tačiau augančios sąnaudos ateityje gali daryti spaudimą maržoms.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Finansiniai AB Akola group metai prasideda liepos 1 d.
