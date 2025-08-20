Meddelelse om formue og antal investorer i Europæisk Forsvar og Fremsyn KL og Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest

Tegningen af andele i afdelingerne Europæisk Forsvar og Fremsyn KL og Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL, under Investeringsforeningen BankInvest, blev afsluttet 18. august 2025. 

Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:

Europæisk Forsvar og Fremsyn KL
ISINDK0064193726
Tegningskurs100,34
Antal investorer184
Antal andele500.951
Formue i kr.50.265.423,34


Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL
ISINDK0064193643
Tegningskurs100,34
Antal investorer154
Antal andele1.117.388
Formue i kr.112.118.711,92

For oplysninger om afdelingernes investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegnings­prospekt samt afdelingernes Dokument med central information, som kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

De nye andele i ovennævnte afdelinger forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 22. august 2025.

For yderligere oplysninger om Investeringsforeningen BankInvest henvises til foreningens prospekt, som ligeledes kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


