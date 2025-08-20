Meddelelse om formue og antal investorer i Europæisk Forsvar og Fremsyn KL og Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest

Tegningen af andele i afdelingerne Europæisk Forsvar og Fremsyn KL og Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL, under Investeringsforeningen BankInvest, blev afsluttet 18. august 2025.
Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:
|Europæisk Forsvar og Fremsyn KL
|ISIN
|DK0064193726
|Tegningskurs
|100,34
|Antal investorer
|184
|Antal andele
|500.951
|Formue i kr.
|50.265.423,34
|Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL
|ISIN
|DK0064193643
|Tegningskurs
|100,34
|Antal investorer
|154
|Antal andele
|1.117.388
|Formue i kr.
|112.118.711,92
For oplysninger om afdelingernes investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegningsprospekt samt afdelingernes Dokument med central information, som kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.
De nye andele i ovennævnte afdelinger forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 22. august 2025.
For yderligere oplysninger om Investeringsforeningen BankInvest henvises til foreningens prospekt, som ligeledes kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør