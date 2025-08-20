Des petits changements, de grands effets : l’astuce des 5 heures qui pourrait faire grimper le PIB du Canada de 1,2 % 

MONTRÉAL, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le retard de productivité du Canada est une préoccupation de longue date, mais la Banque de Développement du Canada propose une façon simple de commencer à changer les choses : « l’astuce des 5 heures ». Selon BDC, si chaque PME au pays faisait un gain de seulement cinq heures de travail par mois, le produit intérieur brut (PIB) du Canada pourrait augmenter de 1,2 %, soit environ 700 $ par habitant.

La productivité comme bouclier

« En 13 ans à BDC, je n’ai jamais vu autant d’entrepreneures et d’entrepreneurs se préoccuper de productivité qu’en ce moment », affirme Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC. « Les propriétaires d’entreprise comprennent que dans l’économie actuelle, améliorer la productivité n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Beaucoup ne savent pas par où commencer, mais en visant un gain de 5 heures, ça devient tout à coup plus simple et plus concret. On ne parle pas toujours de gros investissements et dans ce cas-ci, il s’agit surtout de réduire les sources de gaspillage. »

Des gains rapides, des résultats concrets

Dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, BDC met en lumière sept entreprises issues de différentes régions du pays et de divers secteurs, qui ont amélioré leur performance grâce à des ajustements judicieux et souvent peu coûteux. « En visant des gains de cinq heures, on peut véritablement transformer l’avenir d’une entreprise, » explique Pierre Cléroux. « Les PME les plus productives génèrent six fois plus de ventes et quatre fois plus de profits, avec le même nombre d’employés. Elles y parviennent en optimisant leurs processus, et en misant sur l’innovation et l’adoption judicieuse de technologies. Quand on prend un moment pour revoir ses opérations avec un œil neuf, on découvre souvent des occasions d’amélioration qu’on n’avait jamais remarquées. Et ce sont ces petits gains, répétés dans le temps, qui mènent à de grandes transformations. Peu importe la taille ou le secteur d’activité, toute entreprise peut viser un gain de cinq heures de productivité par mois, que vous soyez une équipe de cinq ou de cinquante personnes. Et le plus beau dans tout ça, c’est que vous pouvez commencer dès aujourd’hui. »

Un coup de pouce de 200 M$ à l’innovation industrielle

BDC annonce également qu’elle renforce son appui à la transformation industrielle du Canada avec un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars dans son Fonds de capital de risque pour l’innovation industrielle, alimentant ainsi la prochaine vague de gains de productivité dans des secteurs clés comme la fabrication, les technologies de l’agriculture et de l’alimentation et les industries extractives, avec un nouvel accent stratégique porté sur les minéraux critiques.

Le fonds, lancé en 2019, appuie des entreprises de pointe qui développent des technologies allant de la robotique aux logiciels industriels, pour aider les entreprises à travailler plus vite, plus intelligemment et plus efficacement. Et les résultats sont au rendez-vous Acerta Analytics affirme que sa technologie a permis à une usine de réduire son taux de rebuts de façon marquée, tandis que le système de Minesense Technologies aurait permis d’augmenter la production de minerai de 18,1 % dans une mine de la Colombie-Britannique.

En soutenant ces innovations, BDC aide à mettre sur le marché des outils concrets et accessibles que les entreprises peuvent adopter pour rester compétitives dans un monde en constante évolution.

Passez à l’action : un outil gratuit pour améliorer votre productivité

BDC aide les propriétaires d’entreprise à comparer leur productivité à celle de leurs pairs du secteur grâce à un outil gratuit de comparaison de l’efficacité de la main d’œuvre, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées pour assurer une croissance durable. Grâce à ses services-conseils, BDC accompagne également les PME d’un océan à l’autre pour les aider à repérer et à mettre en œuvre des améliorations opérationnelles, transformant les idées en actions concrètes et renforçant la résilience et l’efficacité de leurs entreprises.

Pourquoi c’est important

L’écart de productivité du Canada continue de se creuser, et cela coûte des milliards à l’économie. Depuis plus de 20 ans, la productivité canadienne croît à un rythme deux fois plus lent que celle des États-Unis, étant ainsi 28 % moins productif que son voisin du sud et 18 % sous la moyenne du G7.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays.

