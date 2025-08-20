BDC lance le Fonds II de 200 M$ pour propulser la prochaine vague d’innovation industrielle au Canada

MONTRÉAL, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l’économie mondiale connaît une profonde transformation industrielle alimentée par l’automatisation et la numérisation, BDC renforce son engagement envers l’avenir industriel du Canada avec le lancement du Fonds Innovation industrielle II. Ce nouvel engagement de 200 millions de dollars vise à soutenir les entreprises canadiennes qui développent des technologies de nouvelle génération pour améliorer la productivité et la résilience dans des secteurs industriels clés.

S’appuyant sur le succès de son premier fonds lancé en 2019, le Fonds II investira dans des entreprises en démarrage à forte croissance qui conçoivent des solutions transformatrices dans les domaines de la fabrication avancée, de l’agriculture technologique, de la technologie alimentaire, des industries extractives, et désormais, avec un accent sur les minéraux critiques, un secteur de plus en plus reconnu comme essentiel à la souveraineté économique et aux ambitions du Canada.



« Le déficit de productivité du Canada est particulièrement marqué dans des secteurs comme la fabrication, l’exploitation minière et l’agriculture », a déclaré Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive de BDC Capital. « Avec le Fonds II, on redouble d’efforts pour appuyer les entrepreneur.es qui développent des technologies pratiques et évolutives, dont nos industries ont cruellement besoin. Et avec la demande qui explose pour les minéraux critiques, cet investissement tombe vraiment à point. »

Le Fonds I a comblé une lacune importante en matière de financement, soutenant plus de 20 entreprises en démarrage et démontrant le fort potentiel de l’innovation industrielle pour accroître la productivité et la compétitivité mondiale.



Parmi les retombées notables des entreprises du portefeuille du Fonds I :

Acerta Analytics rapporte avoir permis à une usine de fabrication de réduire ses taux de rebuts de façon significative.

rapporte avoir permis à une usine de fabrication de réduire ses taux de rebuts de façon significative. MineSense Technologies a annoncé avoir déployé un système utilisant la fluorescence X qui a augmenté la production de minerai de 18,1 % dans une mine en Colombie-Britannique.

« Le Fonds II ciblera les entreprises qui développent des solutions transformatrices dans des domaines tels que la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle appliquée et les logiciels industriels, » explique Geneviève Bouthillier. « On est d’avis que ces technologies sont essentielles pour aider les entreprises industrielles à améliorer leur efficacité, réduire le gaspillage et rester compétitives dans un marché mondial en constante évolution »

