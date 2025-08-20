Job&Talent amplía su equipo de agentes de IA para incrementar hasta en un 30% la productividad en industrias esenciales

Job&Talent amplía su conjunto de agentes de inteligencia artificial, sumando a Clara tres nuevos agentes (Sara, Teo y Maria) para mejorar métricas clave como la asistencia, la calidad y la retención de la fuerza laboral.

Clara, la reclutadora IA lanzada a finales de 2024, ha realizado más de 190.000 entrevistas y facilitado más de 22.000 contrataciones, operando un 65% más rápido que los procesos manuales.

Los nuevos agentes de IA ya están logrando resultados medibles, como la reducción del absentismo en un 30% y la detección de carencias de personal antes de que afecten a la productividad en las empresas.



MADRID, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Job&Talent, la plataforma laboral líder mundial para industrias esenciales, está ampliando su conjunto de agentes de IA para ayudar a las empresas de primera línea a impulsar significativamente la productividad. Sobre la base del éxito de Clara, su reclutadora IA, la compañía ha lanzado tres nuevos agentes de IA —un gestor de cuentas, una agente de asistencia y una asistente de rendimiento— diseñados para optimizar métricas críticas de primera línea como la cobertura de turnos, la asistencia, la calidad de los trabajadores y la retención. Si no se gestionan adecuadamente, estos factores pueden erosionar la productividad y elevar los costes laborales.

Con Clara, Sara, Teo y Maria, Job&Talent no solo adopta la IA, sino que redefine la gestión del trabajo en primera línea. Esta transformación se sustenta en una plataforma integral, desarrollada específicamente por la compañía, y en un profundo conocimiento operativo forjado a través de más de 300.000 contrataciones anuales.

Clara ha transformado la contratación a gran escala

En industrias esenciales, la contratación suele ser lenta, manual y, con frecuencia, incapaz de responder a la velocidad y escala que las empresas necesitan, especialmente en picos de alta demanda. Clara, la primera agente de IA de Job&Talent, lanzada a finales de 2024, nació para cambiar esta realidad. Diseñada específicamente para contratar a gran escala, entrevista y evalúa candidatos de forma autónoma, las 24 horas del día y en varios idiomas, incluso fuera del horario laboral, cuando los trabajadores tienen mayor disponibilidad. Desde su lanzamiento, ha realizado más de 190.000 entrevistas y facilitado más de 22.000 contrataciones, operando un 65% más rápido que los procesos manuales y logrando un 90% de satisfacción entre los candidatos. Clara se ha convertido en un recurso clave para empresas con picos estacionales, como el Black Friday, donde ayudó a reducir de ocho a tres semanas el tiempo de contratación para miles de trabajadores.

Sara previene ausencias y mantiene los turnos bajo control

El absentismo es uno de los retos más persistentes en las operaciones de primera línea. Sara, la agente IA de asistencia de Job&Talent, lo afronta detectando ausencias en tiempo real, contactando con los trabajadores en los primeros 10 minutos, registrando las causas y ofreciendo asesoramiento personalizado para modificar hábitos. Al reforzar el cumplimiento de fichajes y fomentar nuevos comportamientos, ha reducido el absentismo en un 30% y ayudado a empresas a alcanzar tasas medias de asistencia del 90%, incluso en entornos de turnos complejos.

Teo detecta carencias de personal antes de que afecten a la productividad

En operaciones de ritmo acelerado, incluso pequeñas carencias en la cobertura pueden interrumpir la producción y sobrecargar a los equipos. Sin visibilidad en tiempo real, los supervisores carecen de margen para reaccionar. Teo, el gestor de cuentas IA siempre activo de Job&Talent, es un chatbot conversacional integrado en la app de la compañía que monitoriza proactivamente la plantilla y detecta problemas antes de que se agraven. Con preguntas como “¿Quién está ausente hoy?”, “Muéstrame los turnos en curso” o “¿Qué turnos están en riesgo?”, los supervisores obtienen respuestas inmediatas y sugerencias. Además, Teo puede realizar acciones: invitar a trabajadores adicionales, actualizar planes de turnos o activar llamadas para cubrir vacantes de última hora. Es un asistente de planificación en tiempo real que permite anticiparse a los problemas de personal.

Maria convierte la retroalimentación en mejoras medibles de rendimiento

El rendimiento en primera línea depende de una retroalimentación oportuna y constructiva; sin embargo, los problemas suelen abordarse demasiado tarde. Maria, la asistente IA de rendimiento de Job&Talent, identifica señales tempranas de bajo desempeño y asesora proactivamente a los trabajadores a través de conversaciones positivas y motivadoras. Usando valoraciones de supervisores y calificaciones de trabajadores en tiempo real, ofrece orientación clara y personalizada sobre puntos fuertes, áreas de mejora y próximos pasos. Cada llamada se resume en la app, tanto para el trabajador como para el supervisor, generando un ciclo de retroalimentación transparente. Maria ya está mejorando la calidad de la plantilla y aumentando la productividad al transformar la retroalimentación en cambios reales de comportamiento a gran escala.

Juan Urdiales, co-CEO y cofundador de Job&Talent, afirmó: “Nuestra plataforma tiene un objetivo claro: ayudar a las empresas a impulsar la productividad y la eficiencia a gran escala, al tiempo que ofrecemos a los trabajadores las oportunidades y herramientas que necesitan para prosperar. Combinando un profundo conocimiento del sector con la IA y automatización, logramos que las empresas cubran turnos más rápido, reduzcan ausencias, mejoren la calidad de la plantilla y retengan talento, generando un impacto medible en todo el ciclo de empleo.”

Y esto es solo el comienzo: ya se están desarrollando más aplicaciones de IA para cubrir todas las etapas del ciclo laboral.

