Alvotech utser Patrik Ling till VP of Investor Relations Scandinavia

REYKJAVIK, ISLAND (20 augusti 2025) — Alvotech (NASDAQ: ALVO), ett globalt bioteknikföretag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av biosimilarer för patienter över hela världen, meddelade idag att Patrik Ling har anslutit sig till företaget som VP Investor Relations Scandinavia, baserat i Stockholm.

Patrik Ling har mer än 25 års erfarenhet inom life science-industrin. Senast kommer han från rollen som Senior Equity Analyst på investmentbanken DNB Carnegie, där han bevakade life science-företag, bland annat Alvotech. Han började sin karriär inom marknadsföring och försäljning av läkemedel, innan han gick över till finanssektorn, där han har varit portföljförvaltare och aktieanalytiker med fokus på life science-sektorn.

"Det är ett stort nöje att ha Patrik ombord, eftersom han har följt Alvotech på nära håll genom åren och är en mycket respekterad expert inom life science-industrin i Skandinavien. Patriks bakgrund inom både pharma och finans kommer att vara en stor tillgång för vårt team när vi fortsätter att bredda vår aktieägarbas i Skandinavien och befäster Alvotechs roll som ett ledande life science-bolag i Norden", säger Róbert Wessman, styrelseordförande och VD för Alvotech.

"Det här är en verkligt spännande tid att bli en del av Alvotech, med sin växande portfölj av produkter på marknaden och under utveckling, med stöd av en ny bas av FoU-verksamhet i Sverige. Biosimilarer spelar en viktig roll när det gäller att möta den växande efterfrågan på biologiska läkemedel av hög kvalitet och kontrollera de stigande kostnaderna för hälso- och sjukvård. Jag ser fram emot att samarbeta med skandinaviska investerare och hjälpa dem att bättre förstå Alvotechs styrkor och värdeerbjudande", säger Patrik Ling.

Om Alvotech

