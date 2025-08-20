Goodfood annonce une transition au poste de chef de la direction et la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration

MONTRÉAL, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD) a annoncé aujourd’hui des changements au sein de sa direction et de son conseil d’administration.

Jonathan Ferrari, co-fondateur, président du conseil d’administration et chef de la direction de Goodfood, quitte ses fonctions de direction, avec prise d’effet immédiate. M. Ferrari continuera d’exercer des fonctions d’administrateur au sein du conseil d’administration.

Neil Cuggy, co-fondateur, président et chef des opérations, continuera dans ses fonctions exécutives, menant les opérations au quotidien, et aidera le conseil d’administration à entreprendre un examen officiel des activités en vue d’améliorer la stratégie à long terme de la Société. Cet examen vise à obtenir un avantage concurrentiel durable et à renforcer le modèle d’affaires de la Société afin de franchir la prochaine étape critique.

« Après onze années consacrées à la construction de Goodfood, aujourd’hui marque mon dernier jour à la direction de l’entreprise. Goodfood a représenté une aventure remarquable et, partie de zéro, je suis particulièrement fier d’avoir contribué à en faire une marque nationale, portée par le talent de nos équipes et guidée en permanence par la volonté de placer nos clients au centre de toutes nos actions », a déclaré M. Ferrari. « J’ai une entière confiance en mon estimé cofondateur, Neil Cuggy, et je lui adresse, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de direction, mes vœux de succès pour la suite. »

Parallèlement, Selim Bassoul a été nommé président du conseil d’administration, avec prise d’effet immédiate. M. Bassoul possède une vaste expérience à titre d’administrateur et de haut dirigeant, y compris celle acquise dans son rôle actuel de président exécutif du conseil de Six Flags Entertainment Corporation et dans ses rôles antérieurs de président du conseil de Diversey Holdings et de chef de la direction et président du conseil de The Middleby Corporation.

« Le fait d’avoir exploité plus de 1 200 restaurants et d’avoir servi plus de 41 millions de clients annuellement auprès de Six Flags m’a permis de mieux comprendre ce que les consommateurs d’aujourd’hui apprécient le plus. Je suis impatient de mettre à profit cette expérience afin de contribuer au prochain chapitre de Goodfood », a déclaré M. Bassoul. « Goodfood exerce ses activités dans un milieu dynamique et concurrentiel. La Société a rencontré des difficultés, mais elle présente également un important potentiel. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Neil, le conseil d’administration et l’équipe élargie pour favoriser l’innovation et créer de la valeur à long terme. »

Le conseil d’administration remercie M. Ferrari pour son leadership depuis qu’il a co-fondé Goodfood et se réjouit à l’idée de travailler avec lui au sein du conseil d’administration pour tirer parti du potentiel de Goodfood.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de solutions de repas de premier plan issue du monde numérique, qui permet la livraison de repas et de produits complémentaires frais qui facilitent la dégustation de repas délicieux et durables à la maison pour les clients à l’échelle du pays. Goodfood crée un lien direct entre les fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de ses clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, Goodfood, qui compte des installations de production au Québec et en Alberta, construit la marque alimentaire la plus appréciée des millénariaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements :