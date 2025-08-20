Lánasjóður sveitarfélaga - Árshlutauppgjör og kynningarfundur

Áætlað er að stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. samþykki árshlutareikning sjóðsins fyrir fyrstu 6 mánuði 2025 á stjórnarfundi, fimmtudaginn 21. ágúst 2025 og verður hann birtur í kjölfarið.
Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila verður haldinn föstudaginn 22. ágúst kl. 12.00 á skrifstofu sjóðsins, Borgartúni 30, 5. hæð. Óttar Guðjónsson framkvæmdastjóri mun kynna afkomu og efnahag sjóðsins ásamt því að svara spurningum. Boðið verður upp á nettar veitingar.
Boðið er að sækja fundinn rafrænt í gegnum Teams. Þáttakendur beðnir um að staðfesta þátttöku á fundinum með því að senda tölvupóst á ottar@lanasjodur.is og tiltaka hvort þeir hyggjast mæta á staðfund eða sækja fundinn rafrænt.
Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949