Knight annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a annoncé aujourd’hui l’acceptation par la Bourse de Toronto (la « TSX ») de l’avis d’intention de la Société de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »). Conformément à cette OPRCNA, la Société propose d’acheter, de temps en temps durant les 12 prochains mois, si elle le juge opportun, jusqu’à 3 000 000 actions ordinaires de la Société, ce qui représente environ 3 % des 99 653 265 actions ordinaires émises ou en circulation, en date du 8 août 2025. Les achats pourront débuter le 22 août 2025 et se terminer à la première date entre la date de fin des achats dans le cadre de l’offre et le 21 août 2026. La Société peut acquérir jusqu’à un maximum quotidien de 15 823 actions ordinaires (représentant 25 % du volume quotidien moyen des transactions de 63 293 actions ordinaires, au cours des six derniers mois civils). Les actions ordinaires pourront être achetées pour annulation par le biais de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens, à des dates et en des quantités que la Société déterminera. La Société a précédemment sollicité et obtenu l’approbation de la TSX pour l’achat d’un maximum de 5 312 846 actions ordinaires dans le cadre d’une OPRCNA et la Société a, durant les 12 mois précédant la présente annonce, acquis 2 019 906 actions ordinaires par le biais de la TSX et d’autres systèmes de négociation canadiens à un coût moyen pondéré unitaire de 5,48 $.

Knight a par ailleurs conclu un plan d’achat automatique d’actions avec un courtier en vue de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de cette OPRCNA. Conformément au plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier de Knight pourra racheter des actions ordinaires qui ne lui seraient normalement pas permises en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction autoimposées. Les achats seront effectués par le courtier de Knight selon les paramètres prescrits par la TSX et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et conformément aux modalités de l’entente écrite entre les parties. Le plan d’achat automatique d’actions a été préalablement approuvé par la TSX et sera appliqué à compter du 22 août 2025.

La Société estime que le prix du marché des actions ordinaires de Knight, de temps en temps, pourrait ne pas refléter la valeur inhérente de la Société et que les achats d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre pourraient représenter un moyen approprié et souhaitable d’utiliser les fonds de la Société. Le prix que Knight paiera pour les actions ordinaires lors d’opérations sur le marché libre correspondra au prix du marché à la date de l’achat.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES