MotoGP se une a la Web3 con el Smarter Speed Challenge de Bitget

VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, se reactiva para la segunda mitad de la temporada de MotoGP con el lanzamiento oficial del Smarter Speed Challenge (Desafío de velocidad más inteligente), un minijuego de carreras en línea diseñado para generar adrenalina en los usuarios de Web2 y Web3. Esta campaña, que comenzó el 18 de agosto, combina el juego en línea con beneficios en el mundo real. Los usuarios pueden escalar posiciones en las tablas de clasificación en línea para optar a una parte de los 66.000 USDT, un viaje pagado para conocer al pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo y pases VIP de MotoGP 2026 exclusivos.

Esta iniciativa es una ampliación de la colaboración más amplia de Bitget con MotoGP, en la que la bolsa es socia regional de cuatro eventos del Grand Prix en Italia, Alemania, España e Indonesia. En el centro de la colaboración se encuentra la campaña “Make It Count” (Haz que cuente) liderada por el tricampeón del mundo Jorge Lorenzo, que refuerza el espíritu común de precisión y rendimiento estratégico en fracciones de segundo.

El desafío invita a los usuarios a competir como profesionales, al completar circuitos diarios, escalar posiciones en la clasificación y acumular puntos, los cuales se duplicarán en las carreras clave de Cataluña e Indonesia. Más que un juego, es una oportunidad para que los aficionados lleven el espíritu de las carreras a sus vidas cotidianas, con algunas victorias en la clasificación que conducen a recompensas en la vida real, como premios en efectivo, productos de la marca y experiencias de detrás de escena de MotoGP.

“Para Bitget, se trata de transformar la pasión en acción”, declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Las criptomonedas suelen considerarse técnicas, pero aquí las simplificamos, ya que las hacemos divertidas, intuitivas y cercanas. Así como las carreras se basan en la velocidad y la precisión, las operaciones aplican los mismos valores. Con el Smarter Speed Challenge, vamos al encuentro de los usuarios dondequiera que se encuentren: en la cultura, en la competencia y en la comunidad”.

Tras haber tenido un impacto con activaciones en la pista, campañas de influencers e iniciativas de participación de los aficionados en lugares clave del Grand Prix en Italia y Alemania, el Smarter Speed Challenge marca la expansión digital de esta alianza, ya que aprovecha las comunidades del mundo que quieren experimentar la energía de MotoGP sin necesidad de pasar por los boxes.

El desafío se llevará a cabo hasta el 16 de noviembre de 2025 y se puede acceder directamente desde la plataforma de Bitget. Los corredores tienen tiempo de sobra para conectarse, cambiar de marcha y descubrir hasta dónde puede llevarles Smart Speed.

Para más información y para participar en el desafío, visite aquí .

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .

