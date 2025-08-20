MotoGP פוגש את Web3 עם אתגר המהירות החכמה יותר של Bitget

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, מעלה הילוך לקראת החצי השני של עונת ה-MotoGP עם ההשקה הרשמית של 'אתגר המהירות החכמה יותר' (Smarter Speed Challenge), מיני-משחק מרוצים מקוון שנועד להביא זריקת אדרנלין לקצות אצבעותיהם של משתמשי Web2 ו-Web3 כאחד. הקמפיין, שיצא לדרך ב-18 באוגוסט, משלב משחקיות מקוונת עם הטבות מהעולם האמיתי. משתמשים יכולים לטפס בטבלאות הדירוג המקוונות המתעדכנות בזמן אמת ולזכות ב-66,000 יחידות USDT, טיול בתשלום לפגישה עם אלוף העולם חמש פעמים חורחה לורנצו, וכרטיסי VIP בלעדיים ל-MotoGP 2026.

יוזמה זו היא הרחבה של שיתוף הפעולה הרחב יותר של Bitget עם MotoGP, כאשר הבורסה משמשת כשותפה אזורית לארבעה אירועי גרנד פרי גדולים באיטליה, גרמניה, ספרד ואינדונזיה. בלב השותפות נמצא הקמפיין Make it Count, בהובלת אלוף העולם חמש פעמים חורחה לורנצו, שמחזק את האתוס המשותף של דיוק בשבריר שנייה וביצועים אסטרטגיים.

האתגר מזמין את המשתמשים להתחרות כמו מקצוענים על ידי השלמת מסלולים יומיים, טיפוס בטבלת הדירוג ואיסוף נקודות, כאשר הנקודות יוכפלו במהלך המרוצים המרכזיים בקטלוניה ובאינדונזיה. זה יותר מסתם משחק, זו הזדמנות עבור האוהדים להביא את רוח המרוצים לחייהם היומיומיים כשכמה ניצחונות בטבלת הדירוג מובילים לתגמולים אמיתיים כמו פרסים כספיים, מוצרים ממותגים וחוויות מאחורי הקלעים של ה-MotoGP.

"עבור Bitget, מדובר בהפיכת האהדה לפעולה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "קריפטו נתפס לעתים קרובות כטכני, אבל מה שאנחנו עושים כאן הוא לפשט אותו על ידי הפיכתו למהנה, אינטואיטיבי ורלוונטי. בדיוק כמו שמירוצים עוסקים במהירות ודיוק, אותם ערכים חלים גם על מסחר. עם אתגר המהירות החכמה יותר, אנו פוגשים את המשתמשים בדיוק במקום שבו הם נמצאים: בתרבות, בתחרות ובקהילה".

לאחר שכבר השפיע רבות באמצעות הפעלות לצד מסלולי המרוצים, קמפיינים של משפיענים ויוזמות למעורבות אוהדים באתרי גרנד פרי מרכזיים באיטליה ובגרמניה, 'אתגר המהירות החכמה יותר' מסמן הרחבה דיגיטלית של שותפות זו, ופועל ליצירת קהילות גלובליות שרוצות לחוות את האנרגיה של MotoGP מבלי להזדקק לאישור מעבר אל אזור המוסכים.

האתגר ימשך עד ה-16 בנובמבר 2025 ונגיש ישירות דרך פלטפורמת Bitget. לרוכבים יש הרבה זמן להיכנס, להעביר הילוכים ולגלות עד כמה מהירות חכמה יכולה לקחת אותם.

למידע נוסף ולהצטרפות לאתגר, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitgetמניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™ , מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

