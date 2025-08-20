MotoGP, Bitget의 ‘스마터 스피드 챌린지’로 Web3와 만나다

빅토리아, 세이셸, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 MotoGP 시즌 후반전을 맞아 공식적으로 스마터 스피드 챌린지 (Smarter Speed Challenge) 를 출시한다고 발표했다. 이 온라인 레이싱 미니 게임은 Web2와 Web3 이용자 모두가 손끝에서 아드레날린을 느낄 수 있도록 설계되었다. 오는 8월 18일 시작되는 이번 캠페인은 온라인 게임 플레이와 현실 세계의 혜택을 결합한 게 특징이다. 이용자들은 실시간 온라인 리더보드에서 순위를 올려 66,000 USDT 상금, 5회 월드 챔피언 호르헤 로렌조(Jorge Lorenzo)와의 만남을 위한 유료 여행, 2026 모토GP VIP 패스 독점 혜택을 차지할 기회를 얻게 된다.

이번 이니셔티브는 Bitget의 광범위한 MotoGP 협업의 연장선으로, Bitget은 이탈리아, 독일, 스페인, 인도네시아에서 열리는 네 개 주요 그랑프리의 리저널 파트너로 활동한다. 파트너십의 핵심에는 3회 월드 챔피언 호르헤 로렌조가 참여하는 “Make It Count” 캠페인이 있으며, 순간의 정밀함과 전략적 성과라는 양측의 공통 가치를 강화한다.

이 챌린지에 초대된 이용자들은 프로 레이서처럼 일일 서킷을 완주하고, 리더보드 순위를 올리며, 포인트를 모으는 기회를 갖게 된다. 특히 카탈루냐와 인도네시아 주요 레이스 기간에는 포인트가 두 배로 제공된다. 단순한 게임을 넘어, 팬들이 레이스의 열정을 일상 속으로 가져올 수 있는 기회이며, 몇 차례 리더보드 승리만으로도 현금 상금, 공동 브랜드 굿즈, MotoGP 비하인드 체험과 같은 실제 보상을 얻을 수 있다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “Bitget 입장에서 이번 도전은 팬덤을 행동으로 전환하는 것”이라며, “암호화폐는 종종 기술적으로만 보이지만, 우리는 이를 재미있고 직관적이며 친근하게 만들어 단순화하고 있다. 레이싱이 속도와 정밀함에 관한 것처럼, 트레이딩 역시 동일한 가치를 지닌다. 스마터 스피드 챌린지를 통해 우리는 문화, 경쟁, 그리고 커뮤니티 속에서 이용자들과 만나고 있다”고 의미를 부여했다.

이미 이탈리아와 독일 주요 그랑프리 현장에서 트랙사이드 이벤트, 인플루언서 캠페인, 팬 참여 활동으로 강한 인상을 남긴 바 있는 Bitget은, 이번 스마터 스피드 챌린지를 통해 디지털 영역으로 협업을 확장하며 피트 패스 없이도 MotoGP의 에너지를 느끼고자 하는 글로벌 커뮤니티를 겨냥한다.

이번 챌린지는 2025년 11월 16일까지 진행되며, Bitget 플랫폼을 통해 직접 참여할 수 있다. 참가자들은 충분한 시간을 가지고 로그인해 기어를 바꾸며, 스마트 스피드가 어디까지 데려다줄 수 있는지 경험할 수 있게 된다.

자세한 정보와 참여 방법은 여기에서 확인이 가능하다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

