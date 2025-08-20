MotoGP encontra o Web3 com o Smarter Speed Challenge da Bitget

VICTORIA, Seicheles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, está acelerando para a segunda metade da temporada da MotoGP com o lançamento oficial do Smarter Speed Challenge (Desafio Velocidade Inteligente), um minijogo de corrida online criado para levar adrenalina às pontas dos dedos dos usuários Web2 e Web3. Com início em 18 de agosto, esta campanha combina jogabilidade online com benefícios reais. Usuários podem subir em classificações online ao vivo para disputar uma parte de 66.000 USDT, uma viagem paga para conhecer o pentacampeão mundial Jorge Lorenzo e ingressos VIP para a MotoGP 2026 exclusivos.

Esta iniciativa é uma extensão da colaboração mais ampla da Bitget com a MotoGP, com a bolsa atuando como Parceira Regional em quatro grandes eventos do Grande Prêmio na Itália, Alemanha, Espanha e Indonésia. No centro da parceria está a campanha “Make It Count” (Faça Valer), liderada pelo tricampeão mundial Jorge Lorenzo, reforçando o ethos compartilhado de precisão em frações de segundo e desempenho estratégico.

O desafio convida os usuários a correr como profissionais, completando circuitos diários, subindo na tabela de classificação e acumulando pontos, que são duplicados durante as principais corridas na Catalunha e na Indonésia. Mais do que apenas um jogo, é uma oportunidade para os fãs levarem o espírito das corridas para o seu dia a dia, com algumas vitórias no placar de líderes que levam a recompensas na vida real, como prêmios em dinheiro, produtos com marcas compartilhadas e experiências nos bastidores do MotoGP.

“Para a Bitget, trata-se de transformar o entusiasmo dos fãs em ação”, disse Gracy Chen, diretora executiva da Bitget. “Cripto costuma ser visto como algo técnico, mas o que estamos fazendo aqui é simplificá-lo, tornando-o divertido, intuitivo e acessível. Assim como as corridas se tratam de velocidade e precisão, esses mesmos valores também se aplicam ao trading. Com o Smarter Speed Challenge, estamos encontrando os usuários exatamente onde eles estão: na cultura, na competição e na comunidade.”

Tendo já causado impacto com ativações à beira da pista, campanhas com influenciadores e iniciativas de engajamento de fãs em locais-chave dos Grandes Prêmios na Itália e na Alemanha, o Smarter Speed Challenge marca uma expansão digital dessa parceria, alcançando comunidades globais que desejam vivenciar a energia da MotoGP sem precisar de um passe de acesso aos boxes.

O desafio acontece até 16 de novembro de 2025 e pode ser acessado diretamente pela plataforma da Bitget. Os pilotos têm bastante tempo para fazer login, mudar de marcha e descobrir até onde o Smart Speed pode levá-los.

Para mais informações e participar do desafio, acesse aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LALiga, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™ , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .