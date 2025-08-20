Bitget 推出 Smarter Speed Challenge，助力 MotoGP 与 Web3 深度融合

维多利亚，塞舌尔, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正式推出 Smarter Speed Challenge——一款线上赛车迷你游戏，旨在为 Web2 和 Web3 用户营造精彩刺激的极速指尖体验，同时为 MotoGP 下半赛季注入全新活力。该活动于 8 月 18 日启动，将线上游戏与现实奖励巧妙结合。用户可在实时在线排行榜中参与角逐，赢取 66,000 USDT 奖金分成、费用全包的五届世界冠军 Jorge Lorenzo 见面之旅，以及独家 2026 年 MotoGP VIP 通行证。

该举措是 Bitget 与 MotoGP 深度合作的延伸，交易所同时担任意大利、德国、西班牙及印度尼西亚四站大奖赛的地区合作伙伴。合作的精髓在于由三届世界冠军 Jorge Lorenzo 担任代言的 “Make It Count”（把握每一刻）活动，彰显双方在分秒必争的精准操作与战略表现上的共同理念。

本次挑战赛号召用户化身职业车手，驰骋赛道，完成每日赛程，在排行榜上激烈角逐，持续累积积分。而在加泰罗尼亚与印度尼西亚的关键赛事中，积分更将翻倍，激励玩家全力冲刺。这不仅仅是一款游戏，更是粉丝将赛车精神融入日常生活的机会——在排行榜中取得胜利，玩家即可赢取现金奖励、联名周边商品及 MotoGP 幕后体验等现实奖品。

“对 Bitget 而言，这意味着将粉丝热情转化为实际行动。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “加密货币常被视为高度技术化领域，但我们希望通过趣味化、直观化和生活化的方式，使其更容易被大众理解和接受。正如赛车讲究速度与精准，交易同样秉持这一价值理念。通过 Smarter Speed Challenge，我们在文化、竞技和社群中与用户紧密互动。”

Smarter Speed Challenge 已通过赛道活动、网红推广及粉丝互动等方式产生显著影响，足迹遍及意大利和德国的重要大奖赛。如今，它成为双方合作的数字化延伸，让全球热爱 MotoGP 的用户群体无需亲临赛车场也能感受赛事的澎湃激情。

该挑战赛将持续至 2025 年 11 月 16 日，用户可直接在 Bitget 平台参与。车手们有充足的时间登录游戏、换挡加速，亲身体验 Smarter Speed 带来的速度极限与激情。

欢迎访问此处，了解更多信息，加入挑战。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b0b371d-26c2-4ef3-a531-2a6e807a1ed4