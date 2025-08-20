MotoGP 與 Web3 交匯：Bitget 推出 Smarter Speed Challenge 挑戰賽

維多利亞，塞舌爾, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正在為 MotoGP 下半季積極做準備，正式推出 Smarter Speed Challenge 挑戰賽。這是一款網上賽車迷你遊戲，旨在讓 Web2 和 Web3 用戶在觸手可及之處，輕鬆體驗極速快感。該活動於 8 月 18 日開始，融合網上遊戲與現實世界的好處。用戶可以在網上即時排行榜不斷躍升，有機會贏取以下獎勵：分享 66,000 USDT、與五屆世界冠軍 Jorge Lorenzo 會面的付費旅遊以及專屬的 2026 MotoGP VIP 通行證。

該計劃進一步擴大 Bitget 與 MotoGP 的廣泛合作範圍——該交易所是後者在意大利、德國、西班牙和印尼的四場大獎賽的區域合作夥伴。此次合作的核心是「Make It Count」（把握每一刻）活動，由三屆世界冠軍 Jorge Lorenzo 代言，彰顯雙方在分秒必爭的精準度和策略性表現方面秉持相同的精神。

挑戰賽邀請用戶像職業選手一樣參加比賽，完成每日巡迴賽，在排行榜躍升並收集積分，而在加泰隆尼亞和印尼的關鍵比賽中，積分將翻倍。這不僅僅是一場比賽，而且為車迷提供了一個將賽車精神帶入日常生活的機會，如果在排行榜名列前茅，則可以獲得現實生活中的獎勵，例如現金獎勵、品牌聯名商品及暢享 MotoGP 的幕後體驗。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「對於 Bitget 來說，關鍵在於將擁躉的熱情轉化為行動。加密貨幣通常被視為屬於科技領域，但我們現在採取有趣、直觀及易於引起共鳴的方式，能夠將其簡化。就像賽車講求速度和精準度一樣，同樣的價值觀也適用於交易。透過 Smarter Speed Challenge 挑戰賽，我們可以在用戶聚集的領域與他們交流：包括文化、競賽、社群等方面。」

Smarter Speed Challenge 挑戰賽已透過在意大利和德國主要大獎賽場地的賽道旁互動體驗、網紅推廣活動和車迷參與計劃，產生影響，標誌著此次合作夥伴關係延伸至數碼世界，吸引了全球想要體驗 MotoGP 的動感活力氛圍而無需維修區通行證的社群。

挑戰賽將於 2025 年 11 月 16 日結束，大家可透過 Bitget 平台直接參與。賽車手有充足的時間登入、換檔，並探索 Smart Speed 能帶他們走多遠。

如欲了解更多資訊並參與挑戰，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

