Bitget facilita el acceso a las operaciones asistidas por agentes de IA, lo que impulsa la adopción de criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado que GetAgent , su asistente de operaciones impulsado por IA, ahora está disponible para todos los usuarios. GetAgent, presentado por primera vez en julio en un lanzamiento solo por invitación, combina inteligencia artificial avanzada con datos de mercado en tiempo real para brindar información, estrategias y herramientas de ejecución en una interfaz de chat perfecta.

Durante el período solo para invitados, GetAgent recibió excelentes comentarios y acumuló una lista de espera de más de 25.000 usuarios. Los primeros usuarios aportaron sugerencias valiosas, como la necesidad de una mayor retroalimentación visual para que las señales del mercado sean más fáciles de interpretar. Esta información ayudó a mejorar la precisión, la personalización y la capacidad de respuesta de la plataforma antes del lanzamiento al público el día de hoy.

Con el lanzamiento al público, GetAgent presenta tres niveles de membresía para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de operadores. El plan Gratis está abierto para todos y ofrece análisis de las 50 monedas principales junto con estrategias de futuros. El plan Plus, disponible con una prueba gratuita de 30 días para usuarios con acceso anticipado, incluye hasta diez preguntas diarias, generación de estrategias personalizadas y un análisis de mercado más profundo. Para los operadores profesionales y de alta frecuencia, el plan Ultra ofrece acceso prioritario, hasta cincuenta preguntas diarias y acceso anticipado a las próximas funciones. Estos niveles están diseñados para evolucionar con las ambiciones de los usuarios en las operaciones, ya que brindan operaciones más inteligentes, conocimientos más precisos y automatización impulsada por IA para carteras, señales para operar y movimientos del mercado.

Para celebrar el lanzamiento al público, Bitget presenta una campaña de intercambio de experiencias sobre GetAgent por tiempo limitado . Todos los usuarios pueden participar para tener la oportunidad de ganar una membresía gratuita Plus de GetAgent por 30 días al compartir sus experiencias con el asistente.

Con su debut público, GetAgent ahora permite a los operadores generar estrategias usando un lenguaje sencillo, para eliminar la complejidad con una simple indicación. También reúne más de 50 herramientas de nivel profesional (que abarcan información del mercado, datos en cadena y opiniones sociales) en un centro impulsado por IA. El asistente se hace más inteligente con cada uso, por lo que se adapta al estilo de cada operador y ofrece estrategias más precisas y alertas de riesgo oportunas en tiempo real.

“La IA está transformando la forma de operar, y GetAgent es nuestra manera de hacer que ese poder sea accesible para todos”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Bien sea que usted se esté iniciando en el mundo de las criptomonedas o ya tenga experiencia en el mercado, GetAgent le ofrece información que lo ayuda a ejecutar con mayor rapidez, operar con mayor inteligencia y actuar con mayor confianza".

Bitget continuará actualizando GetAgent con más integraciones, cobertura de activos adicional y más opciones de personalización, para asegurarse de que el asistente evolucione junto con el mercado y sus usuarios.

GetAgent es la última incorporación al creciente conjunto de herramientas habilitadas para IA de Bitget, que también incluye Bitget Seed , una plataforma impulsada por IA para descubrir proyectos Web3 en etapa inicial. Ambos se ajustan a la misión de Bitget de integrar tecnologías emergentes como la IA a su ecosistema de operaciones seguro CeDeFi, para unir la innovación en cadena con herramientas fáciles de usar que empoderen a los operadores en la cotidianidad.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

