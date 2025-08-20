Bitget פותחת את הגישה למסחר מועצם סוכן בינה מלאכותית כדי לקדם אימוץ רחב יותר של השוק הקריפטוגרפי

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה כי עוזר המסחר שלה, GetAgent, המבוסס על בינה מלאכותית, זמין כעת לכל המשתמשים. GetAgent, שהוצג לראשונה ביולי בהשקה למוזמנים בלבד, משלב בינה מלאכותית מתקדמת עם נתוני שוק בזמן אמת כדי לספק תובנות, אסטרטגיות וכלי ביצוע בממשק שיחתי אחד קל לשימוש.

במהלך תקופה זו של הזמנות בלבד, GetAgent זכה למשוב מצוין וצבר רשימת המתנה של למעלה מ-25,000 משתמשים. מאמצים מוקדמים סיפקו הצעות חשובות, כולל הצורך ביותר משוב חזותי כדי להקל על הפירוש של אותות השוק. תובנות אלו סייעו לחדד את הדיוק, ההתאמה וההיענות של הפלטפורמה לקראת ההשקה הציבורית.

עם ההשקה הציבורית, GetAgent מוצע בשלוש רמות חברות כדי לענות לצרכים של סוגי הסוחרים השונים. התוכנית החינמית פתוחה לכולם ומציעה ניתוח של 50 המטבעות המובילים לצד אסטרטגיות חוזים עתידיים. תוכנית הפלוס, הזמינה עם ניסיון חינם למשך 30 יום, מוצגת למשתמשי הגישה המוקדמת, והיא כוללת עד עשר שאלות יומיות, יצירת אסטרטגיה בהתאמה אישית וניתוח שוק מעמיק יותר. עבור סוחרים מקצועיים וסוחרים בתדירות גבוהה, תוכנית האולטרה מציעה עדיפות בגישה, עד חמישים שאלות יומיות וגישה מוקדמת לתכונות עתידיות. רמות אלו נועדו להתאים את עצמן לשאיפות המסחר של המשתמשים, והן מספקות עסקאות חכמות יותר, תובנות חדות יותר ומיכון מונע בינה מלאכותית עבור תיקי השקעות, אותות שוק ותנועות בשוק.

כדי לחגוג את ההשקה לציבור, Bitget משיקה את GetAgent Experience-Sharing Campaign למשך זמן מוגבל בלבד. כל המשתמשים יכולים להשתתף ולקבל הזדמנות לזכות בחברות GetAgent Plus בחינם למשך 30 יום על ידי שיתוף חוויותיהם עם הסוכן.

עם הופעת הבכורה הציבורית שלה, GetAgent מאפשרת כעת לסוחרים ליצור אסטרטגיות בשפה פשוטה, תוך חיתוך מורכבות עם הנחיה פשוטה. היא מאגדת למעלה מ- 50 כלים ברמה מקצועית - המשתרעים על תובנות שוק, נתונים על השרשרת וסנטימנט חברתי - למרכז אחד המופעל על ידי בינה מלאכותית. חכם יותר בכל שימוש, הסוכן מתאים את עצמו לסגנון של כל סוחר, ומגיש אסטרטגיות חדות יותר והתראות סיכונים בזמן אמת.

"בינה מלאכותית משנה את משחק המסחר, ו-GetAgent היא הדרך שלנו להפוך את הכוח הזה לנגיש לכולם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "בין אם אתם רק מתחילים בקריפטו או ותיקים בשוק, GetAgent מספקת תובנות שיעזרו לכם לנוע מהר יותר, לסחור בצורה חכמה יותר ולפעול בביטחון רב יותר".

Bitget תמשיך לשדרג את GetAgent עם אינטגרציות מורחבות, כיסוי נכסים נוסף ואפשרויות התאמה אישית נוספות, מה שמבטיח שהיא תתפתח לצד השוק והמשתמשים שלה.

GetAgent היא התוספת האחרונה לחבילה ההולכת וגדלה של Bitget של כלים התומכים בבינה מלאכותית, הכוללת גם את Bitget Seed, פלטפורמה המופעלת על ידי בינה מלאכותית לגילוי פרויקטי Web3 בשלבים מוקדמים. שניהם עולים בקנה אחד עם המשימה של Bitget לשלב טכנולוגיות מתפתחות כמו בינה מלאכותית במערכת המסחר המאובטחת של CeDeFi, ולגשר על חדשנות בשרשרת עם כלים ידידותיים למשתמש המעצימים סוחרים יומיומיים.

