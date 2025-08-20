Bitget 开放AI代理辅助交易功能，促进加密货币更广泛采用

维多利亚，塞舌尔, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布其AI驱动的交易助手 GetAgent 现已向所有用户开放。 GetAgent 于 7 月首次在邀请制发布会上亮相，它将先进的AI技术与实时市场数据相结合，通过一个无缝的聊天界面，为用户提供洞察、策略和执行工具。

在邀请制期间，GetAgent 获得了极佳的反馈，积累了超过 25,000 名用户的等待名单。 早期采用者提供了宝贵的建议，包括需要更多视觉反馈以使市场信号更易于解读。 这些洞察已帮助提升了该平台的准确性、个性化和响应速度，为今日的公开发布做好了准备。

随着公开发布，GetAgent 推出了三种会员等级，以满足不同类型交易者的需求。 Free 计划向所有人开放，提供前 50 大加密货币的分析以及期货策略。 Plus 计划，为早期访问用户提供免费 30 天试用，包含每日最多十个问题、个性化策略生成以及更深入的市场分析。 对于高频交易者和专业交易者，Ultra 计划提供优先访问权限，每日最多可提交五十个问题，并可提前体验即将推出的新功能。 这些等级旨在随用户的交易需求而扩展，提供更智能的交易、更精准的洞察以及AI驱动的自动化服务，涵盖投资组合管理、交易信号分析和市场动态跟踪。

为庆祝公开发布，Bitget 将推出限时 GetAgent 经验分享活动。 所有用户均可通过分享使用该助手的体验，参与抽奖活动，有机会赢取为期 30 天的免费 GetAgent Plus 会员资格。

随着首次公开亮相，GetAgent 现已支持交易者使用自然语言生成策略，只需简单指令便能化繁为简。 它整合了超过 50 种专业级工具——涵盖市场洞察、链上数据及社交媒体情绪分析——并将其汇聚于一个由AI驱动的综合平台。 随着使用次数的增加，该助手会不断优化，适应每位交易者的交易风格，实时提供更精准的交易策略和及时的风险预警。

“AI正在改变交易格局，而 GetAgent 正是我们将其赋能给每个人的方式，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “无论你是刚涉足加密货币领域的新手，还是经验丰富的市场老手，GetAgent 都能为你提供洞察，助你抢占先机、做出更明智的交易、并更有信心地采取行动。”

Bitget 将继续对 GetAgent 进行升级，通过扩展集成、增加资产覆盖范围以及提供更多自定义选项，确保其与市场和用户共同发展。

GetAgent 是 Bitget 不断扩大的 AI 赋能工具套件中的最新成员，该套件还包括 Bitget Seed，这是一个AI驱动的平台，用于发现早期阶段的 Web3 项目。 两者均与 Bitget 的使命相契合，即将AI等新兴技术融入其安全的 CeDeFi 交易生态系统，实现链上创新与用户友好型工具的结合，从而赋能普通交易者。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

