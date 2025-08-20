Bitget 開放 AI 代理交易助手功能，加強推動加密貨幣普及

維多利亞，塞舌爾, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 今日宣佈，其人工智能 (AI) 驅動的交易助手 GetAgent 現已向所有用戶開放。 GetAgent 最初於 7 月以邀請制形式推出，融合先進 AI 技術與即時市場數據，透過流暢無縫的聊天介面提供見解、策略支援及執行工具。

在邀請限定期間，GetAgent 廣獲好評，等候名單突破 25,000 名用戶。 早期用戶提出寶貴建議，其中包括增加視覺回饋，以便更易解讀市場訊號， 這些見解有助平台在今天公開推出前提升了精準度、個人化及反應速度。

GetAgent 於公開推出後提供三種會員方案，以滿足各類交易者的需要： 免費計劃向所有人開放，提供 50 大加密貨幣的分析及期貨交易策略； Plus 計劃讓早期用戶免費試用 30 天，包括每日最多 10 條問題、建立個人化策略及更深入的市場分析； 對於高頻專業交易者，Ultra 計劃則提供優先權限、每日最多 50 條問題以及新功能搶先體驗。 這些計劃等級旨在配合用戶的交易目標而擴充，提供更明智的交易、更精準的見解，以及因為投資組合、交易訊號及市場動態的 AI 自動化部署。

為了慶祝公開發佈，Bitget 推出限時 GetAgent 體驗分享活動。 所有用戶均可參加，分享體驗即有機會獲得免費 30 天 GetAgent Plus 會員資格。

GetAgent 正式登場後，交易者可用簡單語言來建立策略，透過簡單提示化繁為簡， 當中匯集逾 50 種專業級工具，涵蓋市場見解、鏈上數據及社群情緒，通通集中於一個 AI 驅動的樞紐。 交易助手功能越用越聰明，能夠根據每位交易者的風格調整，即時提供更精準的策略和適時的風險提示。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「AI 顛覆交易的遊戲規則，而 GetAgent 是可讓人人都能掌握這種技術。 不論您是加密貨幣界的新手，還是經驗豐富的市場老手，GetAgent 都能提供見解，助您更加快速行動、更加明智交易，決定行動時亦更有把握。」

Bitget 將繼續提升 GetAgent，拓展整合能力，增加資產覆蓋範圍，並提供更多自訂選項，確保與市場及用戶同步向前。

GetAgent 是 Bitget 持續擴大的 AI 工具系列中的最新一款產品，同一系列亦包括 Bitget Seed，而後者是即專為探索早期 Web3 項目而設的 AI 平台。 這兩大工具均與 Bitget 的使命相符，將 AI 等新興技術整合至其安全的集中式去中心化金融 (CeDeFi) 交易生態系統，連結鏈上創新與易用工具，增強日常交易者的能力。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

