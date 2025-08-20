ndberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

Selskabsmeddelelse nr. 50/2025

Holbæk, den 20. august 2025





Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.

Som det fremgår, har Fonden for SJF Bank solgt aktier i Banken.

Fonden for SJF Bank er en fond, der har til formål at støtte velgørende eller almennyttige formål, med særligt fokus på foreninger, fællesskaber og unge i Bankens virkeområde.

Bestyrelsesformand Jakob Andersson, der er ledende medarbejder i Banken, er bestyrelsesmedlem i Fonden for SJF Bank, og fonden er som følge heraf klassificeret som nærtstående til Jakob Andersson i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, hvorfor der oplyses om fondens transaktioner med aktier i Banken.

Lars Petersson Jakob Andersson

Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

