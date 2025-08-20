Selskabsmeddelelse nr. 51/2025
Holbæk, den 20. august 2025
Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank
SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.
Som det fremgår, har Lucerna Fonden købt aktier i Banken.
Lucerna Fonden er en fond, der har til formål at støtte velgørende eller almennyttige formål, der tilgodeser udviklingen og trivslen af mennesker i alderen op til 30 år, primært i Bankens virkeområde.
Administrerende direktør Lars Petersson, der er ledende medarbejder i Banken, er bestyrelsesmedlem i Lucerna Fonden, og fonden er som følge heraf klassificeret som nærtstående til Lars Petersson i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, hvorfor der oplyses om fondens transaktioner med aktier i Banken.
For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Vedhæftet fil