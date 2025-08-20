Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

 | Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 51/2025
Holbæk, den 20. august 2025


Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.

Som det fremgår, har Lucerna Fonden købt aktier i Banken.

Lucerna Fonden er en fond, der har til formål at støtte velgørende eller almennyttige formål, der tilgodeser udviklingen og trivslen af mennesker i alderen op til 30 år, primært i Bankens virkeområde.

Administrerende direktør Lars Petersson, der er ledende medarbejder i Banken, er bestyrelsesmedlem i Lucerna Fonden, og fonden er som følge heraf klassificeret som nærtstående til Lars Petersson i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, hvorfor der oplyses om fondens transaktioner med aktier i Banken.

For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.


Med venlig hilsen

Lars Petersson        Jakob Andersson
Adm. direktør           Bestyrelsesformand


Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 51 - 2025 - Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

Recommended Reading