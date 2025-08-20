Lánasjóður sveitarfélaga - Birting grunnlýsingar

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur staðfest grunnlýsingu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., dagsetta 14. ágúst 2025. Grunnlýsingin er gefin út í samræmi við lög nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa og reglugerð Evrópusambandsins (ESB) 2017/1129.
Grunnlýsingin er samsett úr útgefandalýsingu, sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um rekstur og fjárhag Lánasjóðsins, og verðbréfalýsingu, sem lýsir almennum skilmálum þeirra skuldabréfa sem gefin verða út. Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna verkefni sveitarfélaga sem hafa almenna efnahagslega þýðingu , þar með talin sérstök græn verkefni sem falla undir Græna umgjörð sjóðsins.
Grunnlýsingin gildir í 12 mánuði frá staðfestingardegi. Einstakar útgáfur skuldabréfa á grundvelli hennar verða tilkynntar með birtingu endanlegra skilmála, þar sem fram koma endanleg kjör viðkomandi útgáfu ásamt lögbundinni samantekt.
Grunnlýsinguna í heild sinni, ásamt öðrum skjölum sem vísað er til í henni, má nálgast á vefsíðu Lánasjóðs sveitarfélaga:
https://www.lanasjodur.is/fjarfestar.
Um Lánasjóð sveitarfélaga ohf.
Lánasjóður sveitarfélaga var stofnaður með lögum árið 1966 og var gerður að opinberu hlutafélagi árið 2007. Megintilgangur sjóðsins er að tryggja íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum lánsfé til verkefna á hagstæðum kjörum.
Nánari upplýsingar veitir:
Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.