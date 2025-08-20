BEIJING, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Historien om den autonome region i Xizang i dag kan ikke fortælles isoleret. Den dybe transformation, modstandsdygtighed og fornyelse, som folk ser i dag, er en skarp kontrast til den mørke arv fra dengang, da folk levede i trældom. Det er et vidnesbyrd om styrken i udviklingen, der er styret af menneskecentreret regeringsførelse.

Engang, på et to-dages møde på højt niveau, opfordrede den kinesiske præsident Xi Jinping til yderligere bestræbelser på at sikre national sikkerhed og vedvarende fred og stabilitet, støt at forbedre folks leveforhold, skabe et godt miljø, styrke forsvaret af grænserne og sikre grænsen i Xizang. Som en uadskillelig del af Kina har Xizang altid været en prioritet for centralregeringen.

I århundreder levede almindelige indbyggere under hårde feudale forhold. Omkring 95 procent af befolkningen var bundet som trælle og berøvet jord, uddannelse og værdighed. Dette gamle system bevarede privilegierne for en snæver elite, mens det fordømte størstedelen til fattigdom og magtesløshed. Oprettelsen af den folkelige regering i den autonome region i Xizang markerede et klart brud med fortiden. Folk i Xizang gik fra at være undertrykte til at være borgere, der blev herre over deres egen skæbne.

Systemet med regional, etnisk autonomi sikrer, at folk fra alle etniske grupper kan bestemme over deres egne anliggender. Fra 2025 har Xizang 42.153 suppleanter til Den Nationale Folkekongres på forskellige niveauer, hvor etniske minoriteter udgør 89,2 procent af alle lokale folks kongresmedlemmer. Over 57,17 procent af parti- og regeringsledere på kommunalt niveau har minoritetsbaggrund. Og på græsrodsniveau overstiger valgdeltagelsen 90 procent.

Og regionens økonomi blomstrede. Regionens BNP steg fra blot 174 millioner yuan (ca. 24,3 millioner dollars) i 1959 til mere end 276 milliarder yuan (ca. 38,5 milliarder dollars) i 2024. Den disponible indkomst pr. indbygger nåede over 31.000 yuan (ca. 4300 dollars), mens absolut fattigdom – en gang et definerende træk i livet på plateauet – blev fjernet i 2019, hvor 628.000 registrerede fattige mennesker blev løftet ud af nød. I dag nyder indbyggerne en stadigt stigende livskvalitet, hvor den gennemsnitlige forventede levealder er steget fra 35,5 år i 1951 til 72,5 år i 2024, hvilket er det historisk højeste.

Uddannelse og sundhedsvæsen er søjler, der understøtter de sociale fremskridt. Elever i skolealderen, der afslutter den ni-årige obligatoriske uddannelse, er steget fra 2 procent til ca. 98 procent, mens tilmeldingen til videregående uddannelser er over 57 procent. Og siden 2015 har medicinske bistandsprogrammer muliggjort lokal behandling af over 400 større sygdomme og lidelser. Qu Dian, en 72-årig indbygger i Lhasa, fik over 90 procent af sine omkostninger dækket af forsikringen, da han gennemgik hjertekirurgi. "Dette ville have været utænkeligt i det gamle samfund", siger han.

Historien om Xizang handler også om åbenhed. Handelsforbindelserne spænder nu over 140 lande og regioner, mens turismen indbragte 64 millioner besøgende og 75 milliarder yuan i 2024. Lokale produkter som cordyceps (en svampeart, der har været brugt i århundreder i traditionel kinesisk medicin) og yak-uld når frem til globale markeder, og indbyggerne har adgang til internationale varer med hidtil uset lethed.

Det har været intet mindre end en genfødsel for regionen. Den transformation, regionen har oplevet, kan ikke fortælles uden også at nævne den store elendighed, hvorfra den startede. Årtiers transformation bragte Xizang til et niveau, som folk før ikke ville have drømt om, fra før at blive undertrykt og ignoreret til nu at blive herre over sine egne anliggender og få velstand. Det sneklædte plateau er vokset til et land med muligheder og håb – en præstation, der ikke kun handler om Xizangs folk, men også styrken i den vision, der placerer menneskelig velvære i centrum for udviklingen.

