PEKÍN, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La historia actual de la Región Autónoma de Xizang no se puede contar como una situación aislada. En la actualidad, la profunda transformación, la resiliencia y la renovación que se observan constituyen una diferencia considerable del oscuro legado de servidumbre. Es un testimonio del poder del desarrollo guiado por una gobernanza centrada en las personas.

Una vez, en una reunión de alto nivel de dos días, el presidente de China Xi Jinping pidió más esfuerzos para garantizar la seguridad nacional y la paz y estabilidad duraderas, mejorar de manera constante la vida de las personas, mantener un buen ambiente, consolidar la defensa fronteriza y garantizar su seguridad en Xizang. Como parte inseparable de China, Xizang siempre ha sido una prioridad para el gobierno central.

Durante siglos, los tibetanos comunes vivieron bajo el peso agobiante de una teocracia feudal. Aproximadamente el 95 % de la población era tratada como sirviente, y se la privaba de tierras, educación y dignidad. Este antiguo sistema preservaba los privilegios de una reducida élite mientras condenaba a la mayoría a la pobreza e indefensión. La creación del gobierno popular de la Región Autónoma de Xizang trajo consigo una clara ruptura con el pasado. Los habitantes de Xizang pasaron de ser sirvientes oprimidos a ciudadanos dueños de su propio destino.

El sistema de autonomía étnica regional garantiza que las personas de todos los grupos étnicos sean dueñas de sus propios asuntos. En 2025, Xizang cuenta con 42,153 diputados del Congreso Nacional del Pueblo en sus distintos niveles, y las minorías étnicas representan el 89.2 % de todos los diputados al Congreso Local del Pueblo. Más del 57.17 % de los dirigentes de partidos y gobiernos municipales pertenecen a minorías. Y a nivel popular, la participación electoral supera el 90 %.

Y la economía de la región prosperó. El producto bruto interno (PBI) de la región pasó de solo 174 millones de yuanes (unos 24.3 millones de dólares) en 1959 a más de 276,000 millones de yuanes (unos 38,500 millones de dólares) en 2024. Los ingresos disponibles per cápita llegaron a más de 31,000 yuanes (unos 4,300 dólares), mientras que la pobreza absoluta, que antiguamente definía la vida en la meseta, se eliminó en 2019, y sacó de la penuria a 628,000 personas empobrecidas registradas. En la actualidad, los residentes disfrutan de una calidad de vida que mejora de manera constante, con una esperanza de vida promedio que ha pasado de 35.5 años en 1951 a 72.5 años en 2024, por lo que alcanzó niveles históricos.

La educación y la salud son pilares del progreso social. Los alumnos en edad escolar que completan los nueve años de enseñanza obligatoria han pasado del 2 % a cerca del 98 %, mientras que la inscripción en la enseñanza superior supera el 57 %. Y desde 2015, los programas de ayuda médica han permitido el tratamiento local de más de 400 problemas de salud graves. Qu Dian, residente en Lhasa, de 72 años, tuvo más del 90 % de gastos cubiertos por el seguro cuando se sometió a una operación cardíaca. “Esto era inimaginable en la antigua sociedad”, afirmó.

La historia de Xizang es también de apertura política. Los vínculos comerciales abarcan ya 140 países y regiones, mientras que el turismo atrajo a 64 millones de visitantes y 75,000 millones de yuanes en 2024. Productos locales como el cordyceps (un género de hongos utilizado durante siglos en la medicina tradicional china) y la lana de yak llegan a los mercados mundiales, y los residentes disfrutan de un acceso a los productos internacionales con una facilidad sin precedentes.

Fue nada menos que un renacimiento para la región. La transformación que ha experimentado no se puede contar por separado de la profundidad de la abyección de la que partió. De ser una población oprimida y menospreciada a convertirse en dueña de sus propios asuntos y ser próspera, las décadas de transformación llevaron a Xizang a un nivel que la gente en el pasado no habría soñado. La meseta nevada se ha convertido en una tierra de oportunidades y esperanza, un logro que habla no solo de los habitantes de Xizang, sino de la fuerza de una visión que sitúa el bienestar humano en el centro del desarrollo.

Enlace: https://news.cgtn.com/news/2025-08-19/CGTN-Xizang-s-development-is-a-story-of-transformation-and-renewal-1FXXXuc4ZVu/p.html

