CGTN: ההתפתחות של שיזאנג היא סיפור של השתנות והתחדשות

בייג'ינג, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

אי אפשר לספר את הסיפור של האזור האוטונומי שיזאנג (Xizang ) של ימינו בבידוד. השינוי העמוק, החוסן וההתחדשות שאנשים רואים כיום הם סטייה מוחלטת מהמורשת האפלה של הצמיתות. זוהי עדות לכוח הפיתוח המונחה על ידי ממשל ממוקד באנשים.

פעם, בפגישה בת יומיים, קרא נשיא סין שי ג'ינפינג למאמצים נוספים להבטיח ביטחון לאומי ושלום ויציבות מתמשכים, לשפר בהתמדה את חיי האנשים, לשמור על סביבה טובה, לחזק את הגנת הגבולות ולהבטיח את ביטחון הגבול בשיזאנג. כחלק בלתי נפרד מסין, שיזאנג תמיד היתה בראש סדר העדיפויות של הממשלה המרכזית.

במשך מאות שנים, תושבים טיבטים רגילים חיו תחת כובד משקלה המוחץ של תיאוקרטיה פיאודלית. כ-95 אחוזים מהאוכלוסייה היו כבולים כצמיתים, משוללי אדמה, חינוך וכבוד. השיטה הישנה הזו שימרה את הפריבילגיות של אליטה צרה תוך שהיא דנה את הרוב לעוני וחוסר אונים. הקמת הממשלה העממית של האזור האוטונומי שיזאנג סימנה ניתוק ברור מהעבר. האנשים בשיזאנג הפכו מצמיתים מדוכאים לאזרחים שהפכו לאדונים לגורלם.

מערכת האוטונומיה האתנית האזורית מבטיחה שאנשים מכל הקבוצות האתניות יהיו אדונים לענייניהם. נכון לשנת 2025, לשיזאנג יש 42,153 צירים לקונגרס הלאומי העממי ברמות שונות, כאשר מיעוטים אתניים מהווים 89.2 אחוזים מכלל צירי הקונגרס של העם המקומי. למעלה מ-57.17 אחוזים ממנהיגי המפלגות והממשלה ברמת העיירה הם מרקע של מיעוטים. וברמה העממית, שיעור ההצבעה עולה על 90 אחוזים.

כלכלת האזור שגשגה. התמ"ג של האזור זינק מ-174 מיליון יואן בלבד (כ-24.3 מיליון דולר) ב-1959 ליותר מ-276 מיליארד יואן (כ-38.5 מיליארד דולר) ב-2024. ההכנסה הפנויה לנפש הגיעה ליותר מ-31,000 יואן (כ-4,300 דולר), בעוד שהעוני המוחלט - שפעם היה מאפיין מגדיר של החיים ברמה - בוטל עד 2019, וחילץ 628,000 אנשים עניים רשומים ממצוקה. כיום, התושבים נהנים מעלייה מתמדת באיכות החיים, כאשר תוחלת החיים הממוצעת טיפסה מ-35.5 שנים ב-1951 ל-72.5 שנים ב-2024, והגיעה לשיאים היסטוריים.

חינוך ובריאות הם עמודי התווך של התקדמות חברתית. מספר התלמידים בגיל בית הספר המסיימים חינוך חובה בן תשע שנים זינק מ-2% לכ-98%, בעוד ששיעור ההרשמה להשכלה גבוהה עולה על 57%. ומאז 2015, תוכניות סיוע רפואי אפשרו טיפול מקומי ביותר מ-400 מצבים עיקריים. צ'ו דיאן, תושב להסה בן 72, כיסה יותר מ-90 אחוז מהוצאותיו על ידי הביטוח כאשר עבר ניתוח לב. "זה היה בלתי נתפס בחברה הישנה", אמר.

הסיפור של שיזאנג הוא גם סיפור של פתיחות. קשרי הסחר משתרעים כעת על פני 140 מדינות ואזורים, בעוד שהתיירות הביאה 64 מיליון מבקרים ו-75 מיליארד יואן ב-2024. מוצרים מקומיים כמו קורדיספס (סוג של פטריות ששימש במשך מאות שנים ברפואה הסינית המסורתית) וצמר יאק מגיעים לשווקים העולמיים, והתושבים נהנים מגישה לסחורות בינלאומיות בקלות חסרת תקדים.

זו הייתה לא פחות מלידה מחדש לאזור. אי אפשר לתאר את השינוי שהיא חוותה בנפרד מעומק השפלות מהמקום שבו היא התחילה. מדיכוי והתעלמות לאדונים על ענייניה ושגשוגה, עשרות שנות השינוי הביאו את שיזאנג לרמה שאנשים לא היו חולמים עליה בעבר. הרמה המושלגת פרחה לארץ של הזדמנויות ותקווה - הישג שמדבר לא רק לאנשי שיזאנג, אלא לעוצמתו של חזון שמציב את רווחת האדם במרכז הפיתוח.

קישור: https://news.cgtn.com/news/2025-08-19/CGTN-Xizang-s-development-is-a-story-of-transformation-and-renewal-1FXXXuc4ZVu/p.html

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8d27bcf-e16e-424e-9b08-84d319f4afc0

:למידע נוסף – מדיה

CGTN Digital

Email: cgtn@cgtn.com