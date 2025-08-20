BEIJING, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kisah Wilayah Otonomi Xizang di masa kini tidak dapat diceritakan secara terpisah. Transformasi mendalam, ketangguhan, dan pembaharuan yang dilihat masyarakat saat ini sangat berbeda dengan warisan kelam sistem perbudakan tani. Ini merupakan bukti kekuatan pertumbuhan yang berlandaskan pada tata kelola yang berfokus pada masyarakat.

Suatu hari, pada pertemuan tingkat tinggi dua hari, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan keamanan nasional dan perdamaian serta stabilitas yang bertahan lama, secara berkesinambungan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memelihara lingkungan yang baik, memperkuat pertahanan di perbatasan, dan memastikan keamanan di daerah perbatasan di Xizang. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok, Xizang selalu menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat.

Selama berabad-abad, rakyat jelata Xizang hidup tertindas dalam sistem pemerintahan feodal. Sekitar 95 persen penduduknya terikat sebagai budak tani yang haknya atas tanah, pendidikan, dan martabat juga dirampas. Sistem lama ini mempertahankan hak istimewa segelintir elite sekaligus menjerumuskan mayoritas penduduk ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pembentukan Pemerintah Rakyat Daerah Otonom Xizang menandai pelepasan sepenuhnya dari situasi masa lampau. Rakyat di Xizang bertransisi dari menjadi budak tani tertindas menjadi warga negara yang kini menentukan jalan hidup mereka sendiri.

Sistem otonomi etnis regional memastikan bahwa penduduk dari semua kelompok etnis merupakan penguasa atas urusan mereka sendiri. Terhitung tahun 2025, Xizang memiliki 42.153 deputi di Kongres Rakyat Nasional di berbagai level, dengan etnis minoritas mencapai 89,2 persen dari semua deputi kongres rakyat lokal. Lebih dari 57,17 partai dan pemimpin pemerintahan level kabupaten berasal dari latar belakang kelompok minoritas. Dan di tingkat masyarakat akar rumput, partisipasi pemilih melebihi 90 persen.

Ditambah lagi dengan perekonomian wilayah ini yang berkembang pesat. PDB wilayah ini meroket dari hanya 174 juta yuan (sekitar $24,3 juta) pada tahun 1959 menjadi lebih dari 276 miliar yuan (sekitar $38,5 miliar) pada tahun 2024. Pendapatan siap dibelanjakan per kapita mencapai lebih dari 31.000 yuan (sekitar $4.300), sedangkan kemiskinan absolut—yang dulu menjadi ciri khas kehidupan penduduk di dataran tinggi—berhasil dihilangkan pada tahun 2019, yang membuat 628.000 penduduk yang tercatat sangat miskin keluar dari kesulitan. Saat ini, penduduk juga terus menikmati peningkatan kualitas hidup, dengan rata-rata angka harapan hidup naik dari 35,5 tahun pada tahun 1951 menjadi 72,5 tahun pada tahun 2025, yang mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah.

Pendidikan dan layanan kesehatan merupakan pilar dalam pertumbuhan di masyarakat. Persentase pelajar usia sekolah yang berhasil menuntaskan pendidikan wajib sembilan tahun telah melonjak dari 2 persen ke sekitar 98 persen, sedangkan angka partisipasi perguruan tinggi telah melampaui 57 persen. Sejak tahun 2015, program bantuan medis telah memungkinkan penanganan untuk lebih 400 kondisi medis serius di tingkat lokal. Qu Dian, penduduk Lhasa berusia 72 tahun, mengaku sebesar 90 persen biaya berobatnya ditanggung asuransi sewaktu menjalani operasi jantung. “Sulit membayangkan ini bisa terjadi di masa lalu,” ujarnya.

Kisah Xizang juga merupakan salah satu ciri keterbukaan. Jalur perdagangan kini mencakup 140 negara dan wilayah, sedangkan sektor pariwisata menyumbang 64 juta wisatawan dan 75 miliar yuan pada tahun 2024. Produk lokal seperti cordyceps (suatu genus jamur yang digunakan selama berabad-abad dalam Pengobatan Tradisional Tiongkok) dan wol yak (sejenis sapi berbulu tebal khas wilayah ini) kini telah menembus pasar global serta penduduk kini dapat dengan mudah mengakses barang internasional yang sebelumnya sulit terjangkau.

Perubahan ini sungguh merupakan kebangkitan wilayah ini. Transformasi yang dialami wilayah ini tidak dapat diceritakan secara terpisah dari keterpurukan mendalam yang dialami sejak awal. Dari keadaan tertindas dan diabaikan hingga menjadi penguasa atas urusan dan kemakmurannya sendiri, transformasi selama puluhan tahun telah membawa Xizang ke tingkat yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh penduduk pada masa lampau. Dataran tinggi bersalju itu telah berkembang menjadi tanah penuh peluang dan harapan—suatu pencapaian yang tidak hanya relevan bagi rakyat Xizang, tetapi juga relevan bagi kekuatan suatu visi yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari pembangunan.

Tautan：https://news.cgtn.com/news/2025-08-19/CGTN-Xizang-s-development-is-a-story-of-transformation-and-renewal-1FXXXuc4ZVu/p.html

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8d27bcf-e16e-424e-9b08-84d319f4afc0