PEKING, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De geschiedenis van de huidige autonome regio Xizang is geen op zichzelf staand verhaal. De ingrijpende transformatie, veerkracht en vernieuwing die we vandaag de dag zien, staan in schril contrast met het duistere verleden van lijfeigenschap. Het is een bewijs van de kracht van ontwikkeling die wordt gestimuleerd door mensgericht bestuur.

Tijdens een tweedaagse bijeenkomst op hoog niveau riep de Chinese president Xi Jinping op tot verdere inspanningen om de nationale veiligheid en duurzame vrede en stabiliteit te waarborgen, het leven van de bevolking gestaag te verbeteren, een goed milieu te behouden, de grensverdediging te versterken en de veiligheid aan de grenzen van Xizang te waarborgen. Als onlosmakelijk onderdeel van China is Xizang altijd een prioriteit geweest voor de Chinese regering.

Eeuwenlang leefden gewone Tibetanen onder het juk van een feodale theocratie. Ongeveer 95 procent van de bevolking was lijfeigene en beroofd van land, onderwijs en waardigheid. Dit verouderde systeem beschermde de privileges van een kleine elite en veroordeelde de meeste mensen tot armoede en machteloosheid. De oprichting van de Volksregering van de Autonome Regio Xizang betekende een duidelijke breuk met het verleden. De bewoners van Xizang zijn van onderdrukte lijfeigenen uitgegroeid tot burgers die hun lot in eigen handen hebben.

Het systeem van regionale etnische autonomie waarborgt dat alle etnische groepen hun eigen zaken kunnen regelen. Anno 2025 telt Xizang 42.153 afgevaardigden in het Nationale Volkscongres op verschillende niveaus, waarbij etnische minderheden 89,2 procent van alle lokale volksvertegenwoordigers uitmaken. Meer dan 57,17 procent van de partij- en regeringsleiders op gemeentelijk niveau heeft een minderheidsachtergrond. De opkomst bij de verkiezingen bedraagt meer dan 90 procent.

En de economie van de regio bloeide op. Het bbp van de regio steeg van slechts 174 miljoen yuan (ongeveer 24,3 miljoen dollar) in 1959 tot meer dan 276 miljard yuan (ongeveer 38,5 miljard dollar) in 2024. Het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking bedroeg meer dan 31.000 yuan (ongeveer 4300 dollar). Absolute armoede, ooit een kenmerkend aspect van het leven op de hoogvlakte, was in 2019 volledig verdwenen, doordat 628.000 geregistreerde armen uit de ellende zijn gehaald. Tegenwoordig genieten de inwoners van een alsmaar betere levenskwaliteit, met een gemiddelde levensverwachting die is gestegen van 35,5 jaar in 1951 tot 72,5 jaar in 2024, hetgeen een historisch hoogtepunt is.

Onderwijs en gezondheidszorg zijn pijlers van sociale vooruitgang. Het percentage schoolgaande leerlingen dat het negenjarige verplichte onderwijs voltooit is gestegen van 2 procent naar ongeveer 98 procent, en meer dan 57 procent van de jongeren schrijft zich in voor het hoger onderwijs. Sinds 2015 is dankzij medische hulpprogramma's lokale behandeling mogelijk voor meer dan 400 ernstige aandoeningen. De 72-jarige Qu Dian, een inwoner van Lhasa, kreeg meer dan 90 procent van de kosten van zijn hartoperatie vergoed door zijn verzekering. “Dit zou in de vroegere samenleving ondenkbaar zijn geweest”, zei hij.

Het verhaal van Xizang is er ook een van openheid. De handelsbetrekkingen omvatten nu 140 landen en regio's, terwijl het toerisme in 2024 64 miljoen bezoekers en 75 miljard yuan opleverde. Lokale producten zoals cordyceps (een schimmelsoort die al eeuwenlang in de traditionele Chinese geneeskunde wordt gebruikt) en jakwol worden wereldwijd verkocht, en inwoners hebben gemakkelijker dan ooit toegang tot internationale producten.

Het was een ware wedergeboorte voor de regio. De transformatie die de regio heeft ondergaan, kan niet los worden gezien van de diepe ellende waaruit het is voortgekomen. Van onderdrukt en genegeerd tot meester over eigen zaken en welvaart: de decennia van transformatie hebben Xizang op een niveau gebracht dat de mensen in het verleden niet voor mogelijk hadden gehouden. De besneeuwde hoogvlakte is uitgegroeid tot een land vol kansen en hoop. Dit is een prestatie die niet alleen getuigt van de kracht van de bevolking van Xizang, maar ook van de kracht van een visie waarin het welzijn van de mens centraal staat in de ontwikkeling.

