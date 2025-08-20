Captura, crea y conecta: La serie Google Pixel 10 ya está disponible en Verizon

Disfruta el Pixel 10 en la red más grande de los Estados Unidos con el 5G más rápido y confiable y un precio fijo garantizado por 3 años.

[En Resumen]

Pixel 10 Pro por nuestra cuenta. Los clientes nuevos y existentes pueden obtener un Pixel 10 Pro por nuestra cuenta al intercambiar su teléfono actual Google, Apple, Motorola o Samsung (en cualquier condición, con Unlimited Ultimate).

Los clientes nuevos y existentes pueden obtener un Pixel 10 Pro por nuestra cuenta al intercambiar su teléfono actual Google, Apple, Motorola o Samsung (en cualquier condición, con Unlimited Ultimate). Beneficio de Gemini AI. Obtén Google AI Pro durante seis meses, por nuestra cuenta, cuando compras un teléfono inteligente de la serie Pixel 10 con Unlimited Ultimate o Unlimited Plus.

Obtén Google AI Pro durante seis meses, por nuestra cuenta, cuando compras un teléfono inteligente de la serie Pixel 10 con Unlimited Ultimate o Unlimited Plus. Garantía de precio fijo por tres años y precios claros. Verizon es el primer y único operador en la industria que ofrece a los clientes nuevos y existentes un precio fijo garantizado por 3 años en todos los planes myPlan y myHome. El precio garantizado no incluye impuestos y cargos.



NEW YORK, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

[Noticias de última hora]

Verizon inició los pedidos anticipados para la nueva serie Google Pixel 10 (es decir, el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold) en la red 5G más rápida y confiable de los Estados Unidos.

[Por qué Verizon es el mejor lugar para conseguir tu Pixel 10]

Valor insuperable. Obtendrás tres años de más valor por tu dinero, control y simplicidad con un teléfono gratis (con intercambio seleccionado) y sin aumentos de precios en los planes de red. Cámbiate a Verizon y paga tan solo $30 por línea al mes por cuatro líneas con Unlimited Welcome con pago automático (más impuestos y tarifas). Verizon ofrece un increíble precio fijo de tres años en todos los planes de myPlan y myHome, lo que significa que la tarifa mensual base no cambiará.

Excelentes beneficios, grandes sorpresas y planes solo para ti. Verizon va más allá de la tecnología moderna y el servicio de red confiable para mejorar la experiencia del cliente ofreciendo ahorros y opciones. Los clientes se benefician de un servicio impecable, descuentos exclusivos en planes móviles e Internet para el hogar al combinar planes de Internet y de telefonía inalámbrica, y una amplia variedad de recompensas, descuentos exclusivos, experiencias y entradas a los mejores eventos a través de la aplicación My Verizon.

[Por qué la serie Pixel 10 es increíble]

La muy esperada línea Pixel 10 de Google está elevando el estándar de la tecnología móvil, brindándote una experiencia insuperable gracias a la inteligencia artificial (IA), increíbles funciones de cámara y una durabilidad más resistente que nunca.

Los avances en IA, particularmente con funciones como Gemini Live y Magic Cue, realmente transforman la forma en que las personas interactúan con sus dispositivos. Combinado con nuestras increíbles ofertas y la confiabilidad de la red de Verizon, incluyendo mensajes de texto satelitales gratuitos, la serie Pixel 10 está preparada para redefinir la experiencia de los teléfonos inteligentes.

Empezando el 20 de agosto, también estará disponible para pedido anticipado el nuevo Pixel Watch 4, que presenta un diseño más delgado, una integración más profunda de Gemini AI, monitoreo de salud avanzado y una duración de batería significativamente más larga.

Detalles adicionales:

El Pixel 10 Pro XL estará disponible en Obsidian, Moonstone y Jade a partir de $33.33 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($1,199.99 precio de venta, 0% APR).

estará disponible en Obsidian, Moonstone y Jade a partir de $33.33 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($1,199.99 precio de venta, 0% APR). El Pixel 10 Pro estará disponible en Obsidian, Moonstone y Jade a partir de $27.77 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($999.99 precio de venta, 0% APR).

estará disponible en Obsidian, Moonstone y Jade a partir de $27.77 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($999.99 precio de venta, 0% APR). El Pixel 10 estará disponible en Obsidian, Indigo, Frost y Lemongrass a partir de $22.22 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($799.99 precio de venta, 0% APR).

estará disponible en Obsidian, Indigo, Frost y Lemongrass a partir de $22.22 al mes durante 36 meses con Verizon Device Payment ($799.99 precio de venta, 0% APR). El Pixel 10 Pro Fold estará disponible en color Moonstone a partir de $49.99 al mes durante 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($1,799.99 precio de venta, 0% APR).

estará disponible en color Moonstone a partir de $49.99 al mes durante 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($1,799.99 precio de venta, 0% APR). El Pixel Watch 4 estará disponible en tamaños de 41 mm y 45 mm a partir de $12.49 al mes durante 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($449.99 precio de venta, 0 % APR).



[Ofertas de Verizon]

Intercambio garantizado para el Pixel 10 Pro. Los clientes nuevos y existentes pueden obtener un Pixel 10 Pro por nuestra cuenta o $1,000 de descuento en un Pixel 10 Pro XL cuando intercambian su teléfono actual Google, Apple, Motorola o Samsung (en cualquier condición, con Unlimited Ultimate).

$1,000 de descuento en Pixel 10 Pro Fold. Los clientes nuevos y actuales pueden obtener $1,000 de descuento en un Pixel 10 Pro Fold cuando intercambian teléfonos calificados (en cualquier condición, con Unlimited Ultimate).

Oferta comercial. Los clientes de Verizon Business que se suscriban a una nueva línea o actualicen su plan podrán obtener un Pixel 10 (modelo de 128 GB) por nuestra cuenta con el Plan My Biz y un gasto adicional mensual de $20.

Ahorra en un Pixel Watch 4. Obtén un Google Pixel Watch 4 por tan solo $5 al mes cuando compres un nuevo Pixel 10 e intercambies un reloj calificado. Se requieren planes de servicio tanto para el teléfono como para el reloj.

Beneficio de Gemini AI. Obtén Google AI Pro durante seis meses, por nuestra cuenta, cuando compras un teléfono inteligente de la serie Pixel 10 con Unlimited Ultimate o Unlimited Plus. Luego paga sólo $10 al mes, lo que equivale a la mitad del precio habitual de $19.99.

[Cómo conseguir tu Pixel 10]

Visita una tienda de Verizon, la aplicación My Verizon o verizon.com hoy para obtener más información y pedir tu nuevo teléfono inteligente de la serie Pixel 10 o Pixel Watch 4 para descubrir los excelentes ahorros que Verizon ofrece a través de myPlan. El Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán ampliamente disponibles en las tiendas de Verizon y en Verizon.com el 28 de agosto. El Pixel 10 Pro Fold y Pixel Watch 4 estarán ampliamente disponibles el 9 de octubre. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business para ver precios y promociones especiales para cada empresa.

Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestras increíbles ofertas.

