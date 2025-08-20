La Fundación Jaime y Blanca Jarrín y Los Defensores otorgan más de $50,000 en becas a estudiantes desfavorecidos de las facultades de derecho y periodismo en la gala anual de recaudación de fondos Wine Night at the Ravine

La fundación también rindió homenaje al seis veces All-Star de la MLB Nomar Garciaparra y al aclamado fotógrafo de los Dodgers Jon Soohoo.





LOS ANGELES, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación Jaime y Blanca Jarrín (JBJF, por sus siglas en inglés), en colaboración con Los Defensores , su colaborador desde su incorporación, otorgó más de $50,000 en becas a estudiantes universitarios de bajos recursos que cursan carreras en derecho y periodismo en la gala anual de recaudación de fondos "Noche del Vino en el Ravine", celebrada el martes 19 de agosto en el Dodger Stadium.

Con el tema de este año, "El Poder de Creer", la velada se centró en el profundo impacto de la afirmación, la mentoría y el orgullo cultural en la vida de los estudiantes latinos de bajos recursos. El tema refleja la trayectoria de los jóvenes que cargan con el peso del sacrificio generacional mientras se esfuerzan por encontrar su voz, su propósito y el apoyo que necesitan para prosperar.

Este evento tan esperado reunió a colaboradores, estudiantes, líderes cívicos y de la industria, y activistas en una inspiradora noche de comida, vino y comunidad. Lo recaudado financia directamente becas y programas de mentoría, empoderando a los estudiantes de bajos recursos para que alcancen su máximo potencial. La Noche del Vino en el Ravine de este año también rindió homenaje a dos figuras excepcionales del deporte: el seis veces All-Star de la MLB, Nomar Garciaparra, y el reconocido fotógrafo de los Dodgers, Jon Soohoo, cuyo trabajo se exhibió como parte de la celebración de las contribuciones culturales y comunitarias de la noche. Nomar Garciaparra, ex All-Star de la MLB y actual analista de los Dodgers, jugó 14 temporadas en las Grandes Ligas y recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el título de Novato del Año y dos títulos de bateo. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol Latino, ahora apoya diversas causas benéficas junto a su esposa, Mia Hamm, enfocándose en la salud, la juventud y el desarrollo deportivo. Jon Soohoo es fotógrafo y fotógrafo oficial del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Conocido por sus cautivadoras imágenes, Soohoo ha documentado muchos momentos clave y la acción tras bambalinas de los Dodgers. Su trabajo incluye capturar imágenes icónicas de los jugadores, la afición y el ambiente general de los partidos en el Dodger Stadium.

El evento fue conducido por la presentadora de radio y televisión Alysha Del Valle y el presidente de la JBJF, Jorge Jarrín. Entre los invitados VIP se encontraban Jaime Jarrín, legendario miembro del Salón de la Fama de la MLB y voz en español de los Dodgers de Los Ángeles; el actor Emilio Rivera; Ricardo D. García, Defensor Público del Condado de Los Ángeles; Eunisses Hernández, concejal de la ciudad de Los Ángeles; exjugadores de la MLB: Pedro Guerrero, Rick Dempsey y Matt Young; la periodista ganadora del premio Emmy; Lynnette Romero; y Said García-Solis, locutor de radio y televisión.

Desde su creación, JBJF ha recaudado más de $225,000 en fondos para becas y mantiene su compromiso de impulsar a la próxima generación de líderes latinos, cuyas voces se necesitan con urgencia en las salas de redacción y los tribunales de todo el país.

“Como patrocinador fiscal corporativo de la JBJF, Los Defensores se enorgullece de continuar nuestra colaboración de seis años y apoyar esta misión a través de nuestra iniciativa comunitaria Siempre Contigo”, dijo Miriam Serrano, Vicepresidenta de Marketing Integrado y Relaciones Comunitarias de Los Defensores. “Esta misión es importante para mí, no sólo como representante de Los Defensores, sino como primera graduada universitaria de mi familia que ha experimentado de primera mano el poder transformador de la educación. Juntos, estamos derribando barreras, combatiendo las disparidades educativas y abriendo puertas para que más estudiantes latinos sobresalgan en la educación superior y sigan carreras impactantes en derecho y periodismo”.

Los becarios de este año incluyeron:

Programa Cantidad de Beca Becario Especialización Universidad Posgrado $12,500 José León Sandoval Ciencias Políticas y Estudios Chicanos/as UC Berkeley, School of Law Posgrado $12,500 Elianet Romero Derecho USC Gould School of Law Licenciatura $5,000 Valerie Ruiz Alfaro Comunicaciones California State University Los Angeles Licenciatura $5,000 Atilio Segarra Ingeniería aeroespacial University of Southern California Licenciatura $5,000 María Sánchez Historia UC Berkeley Licenciatura $5,000 Emely Castillo Especialización en Estudios Chicanos/Subespecialización en Derecho y Sociedad UC Riverside Licenciatura $5,000 Annelise García Administración de Empresas University of Redlands

Lanzada en 2024, la iniciativa Siempre Contigo representa el compromiso de Los Defensores con los valores que priorizan a la familia y el empoderamiento latino. A principios de este año, la compañía donó $20,000 a JBJF y World Central Kitchen para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios forestales de Los Ángeles y apoyar los esfuerzos de reconstrucción.

“El apoyo que ofrecemos a través de estas becas va más allá del dinero”, dijo Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de la MLB y cofundador de JBJF. “Es un mensaje a nuestros jóvenes: creemos en sus sueños y que sus historias importan”.

La Fundación Jaime y Blanca Jarrín, fundada por el legendario locutor de los Dodgers Jaime Jarrín con capital inicial de su primer aliado financiero, Los Defensores, se dedica a crear caminos para estudiantes de bajos recursos en derecho y periodismo. Con una creciente red de exalumnos y sólidas alianzas comunitarias, la fundación está construyendo un legado de empoderamiento, un estudiante a la vez.

Para obtener más información sobre JBJF o hacer una donación, visite:

https://www.jarrinfoundation.org/

Acerca de Los Defensores

Los Defensores es una marca distinguida comprometida con el apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos, conectando a los consumidores con abogados con experiencia. Con una trayectoria que se remonta a 1984, Los Defensores cuenta con una amplia red de más de 200 abogados independientes que brindan asistencia en diversas áreas legales, incluyendo lesiones personales, accidentes laborales y derecho laboral. Reconocidos por su accesibilidad, Los Defensores conecta a los latinos con abogados que ofrecen consultas iniciales gratuitas en español, garantizando que sus servicios sean comprensibles y accesibles. Su objetivo es conectar a los clientes con asistencia legal en 10 minutos, trabajando las 24 horas del día para enfatizar la urgencia y la calidad en su servicio al cliente.

Acerca de la Fundación Jaime y Blanca Jarrín (JBJF)

La Fundación Jaime y Blanca Jarrín es una reconocida organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a los jóvenes latinos a través de la educación. Con un enfoque en ofrecer becas y programas de mentoría, la fundación busca crear oportunidades para que los estudiantes de bajos recursos alcancen su máximo potencial. La Fundación Jaime y Blanca Jarrín se creó para impulsar e invertir, mediante becas, en el futuro de estudiantes universitarios con dificultades económicas que buscan alcanzar sus sueños y metas a través de la educación superior. Invertir en el futuro de un estudiante es invertir en la mejora integral de nuestras comunidades. Para más información sobre la Fundación Jaime y Blanca Jarrín, visite:

https://www.jarrinfoundation.org/

Contacto de prensa:

Marco Gonzalez

marco@magopr.com

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eac2c1bd-f7f7-4f44-b52d-d6a14f3dc57f/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96266bfb-d785-48c0-9d0a-64827bfe6078/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d62dd86-0e06-466a-bb60-52ccc84809ca/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11c132b9-50fc-46cf-b335-7719fdce5594/es