Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 10 000 $ pour soutenir les efforts de secours liés aux feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador





TORONTO, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 10 000 $ pour appuyer les personnes touchées par les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador.

Alors que la situation demeure extrêmement complexe dans le centre du pays, les Maritimes sont aux prises avec des incendies dans presque toutes les provinces de l’Atlantique.

La Croix-Rouge canadienne a récemment lancé un appel d’urgence pour Terre-Neuve-et-Labrador, où plusieurs localités de la péninsule d’Avalon ont été évacuées ou placées en état d’urgence. Des milliers de personnes sont affectées, dont des Métallos.

Ce don de 10 000 $ du FHM à la Croix-Rouge servira à fournir une aide immédiate et continue aux collectivités et localités éprouvées par ces feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador : appui financier, soutien aux évacués et aux communautés hôtes, efforts de rétablissement et de résilience, et mesures de préparation et de réduction des risques en cas de catastrophes futures.

« La situation dans les Maritimes nous rappelle que cette longue saison de feux de forêt est malheureusement loin d’être terminée. Par l’intermédiaire du Fonds humanitaire, nous sommes fiers d’appuyer les efforts de secours à Terre-Neuve-et-Labrador, qui soutiennent entre autres de nombreux membres de notre syndicat et leurs localités », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national des Métallos.

Toute personne souhaitant faire un don peut consulter le site Web de l’appel de la Croix-Rouge 2025 en rapport avec les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui finance principalement des projets de développement et d’aide d’urgence dans les pays en développement, tout en soutenant les collectivités canadiennes. Les Métallos y contribuent par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives, parfois bonifiées par des contributions équivalentes de la part de leur employeur.

Pour plus d’informations :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Kim Hume, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-6002, khume@usw.ca

